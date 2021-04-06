Украинская делегация оскорбила руководство Катара

На встрече с катарскими официальными лицами глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, должно быть, почувствовали себя настолько вольготно, что, развалившись в креслах, бесцеремонно закинули ногу на ногу.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Катар. В Киеве были страшно рады, что кто-то в мире еще готов серьезно принимать на высшем уровне руководство незалежной.

Но и тут украинские политики ухитрились проявить полное незнание этикета той страны, в которую их пригласили. На встрече с катарскими официальными лицами глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, должно быть, почувствовали себя настолько вольготно, что, развалившись в креслах, бесцеремонно закинули ногу на ногу. Катарцам пришлось лицезреть подошвы обуви невежливых гостей, что в арабском мире считается страшным оскорблением и демонстрацией крайнего неуважения.

Хозяева виду не подали, но, как поведал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани, сочли поведение представителей Украины непристойным. Это они еще не видели, как Зеленский без рук на пианино мелодию сбацал.

Фото с переговоров было опубликовано офисом президента Украины. Потом, сообразив, что хвастаться тут нечем, снимок удалили, но, как говорится, осадочек остался.