Жена блогера Эдварда Била предложила помощь пострадавшей в ДТП

Машина Марии Артемовой не подлежит восстановлению Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Шестые сутки врачи КГБ имени Пирогова борются за жизнь 40-летней москвички Марии Артемовой. Днем 1 апреля ее автомобиль «Фольксваген» протаранил «Ауди», вылетевший на встречку на Садовом кольце. За рулем иномарки был популярный блогер Эдвард Бил. Сейчас против него возбуждено уголовное дело и, как уверяют адвокаты, он очень переживает за судьбу пострадавшей автомобилистки.

Самому Эдварду Билу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, запрещено общаться с остальными участниками уголовного дела. А вот его супруга во вторник, 6 апреля, вышла на связь с адвокатом Марии Артемовой.

- Она действительно мне позвонила сегодня. Начала с того, что попросила прощение за действия мужа. После этого она предложила семье моей подзащитной материальную помощь. Мы ранее это обсуждали с супругом Марии и я, зная его позицию, принял предложение. Сразу скажу, что речь не идет об откупе. Материальная помощь будет оказана без каких-либо условий, - рассказал в интервью «КП» Андрей Князев, адвокат семьи Артемовых . – Сумму мы пока не обсуждали, слишком рано. Врачи говорят, что лечение будет долгим и дорогостоящим.

Сутками ранее Мария была официально признана потерпевшей по уголовному делу.

Самому Эдварду Билу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, запрещено общаться с остальными участниками уголовного дела. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Она по-прежнему в тяжелом состоянии. Дышит самостоятельно, но находится в состоянии медикаментозного сна. Супруг Марии находится с ней больнице. Врачи позволяют ему заходить в реанимацию, при этом предпринимаются все меры защиты от инфекций, в том числе и от коронавируса, - добавил Андрей Князев.

Напомним, у женщины двое маленьких детей: сыну два годика, дочери на днях исполнилось семь лет. Сама Мария работает консультантом в Государственной думе. В день аварии она возвращалась с работы и ехала за детьми в детский сад. То, что женщина выжила – это настоящее чудо.

- Автомобиль моей подзащитной был зажат между машиной Эдварда Била и автомобилями других участников ДТП. Машина не подлежит восстановлению, но пока о возмещении ущерба мы не думали, - прокомментировал адвокат, Андрей Князев.

Кстати, в этой части Марии и остальным трем автовладельцам приходится рассчитывать на порядочность Эдварда Била.

- Его машина не была застрахована, но законом предусмотрены различные способы компенсации ущерба, - пояснил Андрей Князев.

Напомним, ранее Екатерина Гордон, адвокат другой участницы ДТП, предложила Эдварду Билу мировую. От претензий ее клиентка готова отказаться взамен на новый «Рэндж Ровер».

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