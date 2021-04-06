Гатчина официально вступила в права столицы Ленинградской области

Гатчина официально стала центром Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

С сегодняшнего дня столицей Ленинградской области официально стала Гатчина. Губернатор Александр Дрозденко подписал закон, который вносит изменения в устав региона. Документ, наделяющий Гатчину статусом областного центра, опубликован на сайте администрации Ленинградской области 6 апреля.

- Собственная столица для региона - это далеко не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта, - сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале администрации Ленобласти. - Сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также - возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с Гатчиной.

До сих пор у региона не было постоянной столицы. Этим статусом каждый год наделялся один из городов Ленинградской области. В 2020 году звание столицы области перешло к Всеволжску, в 2019 году его носил Бокситогорск, в 2018 году - Выборг. Органы исполнительной и законодательной власти региона при этом постоянно располагались в Санкт-Петербурге.

Губернатор Александр Дрозденко в новом здании администрации региона в Гатчине. Она переехала в дом №1 по улице Киргетова. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко. ​

В декабре прошлого года губернатор Александр Дрозденко пообещал перенести столицу области в Гатчину. 24 марта депутаты Законодательного собрания региона одобрили соответствующий законопроект. Теперь, когда закон опубликован, и Гатчина официально вступила в права столицы, в этот город переедут все органы власти.

В качестве столицы Ленинградской области изначально рассматривались сразу несколько городов. Гатчина, расположенная в 50 километрах от Санкт-Петербурга, победила в первую очередь благодаря удобной логистике и транспортной доступности. В город легко попасть как из Петербурга, так и из других населенных пунктов. В августе 2020 года был открыт новый участок федеральной трассы Р-23 - дорога в обход Гатчины. Широкое трехполосное шоссе помогло ликвидировать пробки и существенно сократило время в пути от Гатчины до Санкт-Петербурга. А когда РЖД запустит из Северной столицы до Гатчины скоростную электричку, добираться до областного центра станет еще проще.

Переезд областного правительства в Гатчину начнется в этом году и завершится в 2022-м. Главная проблема — в старинном городе не так много свободных зданий. Планируется, что часть помещений властям безвозмездно передаст Министерство обороны РФ, еще несколько зданий власти Ленинградской области намерены выкупить у частных компаний. Центральная резиденция губернатора и правительства области разместится в доме №1 по улице Киргетова. При этом помещения, которые власти Ленобласти раньше занимали в Санкт-Петербурге, не будут выставлять на продажу. Их сдадут в аренду, и региональный бюджет будет получать дополнительный доход.

Кстати, традиция ежегодно выбирать временную столицу для празднования Дня образования Ленинградской области по-прежнему сохранится. Каждый год города региона участвуют в конкурсе на звание лучшего муниципалитета. Вместе со статусом столицы праздника они получают еще и дополнительное финансирование на подготовку к Дню образования области. Средства направляются не только на организацию мероприятия, но и на городское благоустройство.