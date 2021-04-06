Под забором колонии, где сидит Навальный, задержали журналистов американского CNN

Алексей Навальный отбывает срок в колонии №2 Фото: REUTERS

Сотрудникам полиции Покрова Владимирской области, у стен колонии №2, где отбывает срок блогер Алексей Навальный, пришлось разгонять незаконный митинг. Среди задержанных оказался один из личных врачей блогера некая Анастасия Васильева. Ее поддерживали еще несколько людей в белых халатах (предположительно участников акции, которые должны были изображать врачей) и американских журналистов телеканала CNN, которые также были задержаны.

Как только эта разношерстная компания (около 45 человек) стала работать на камеру и выкрикивать какие-то заявления на фоне забора колонии всех погрузили в автозак за "нарушения общественного порядка" и доставили в отдел полиции. Отметим, что перед этим собравшихся у забора колонии просили разойтись, но они отказались.

Среди задержанных оказался один из личных врачей блогера некая Анастасия Васильева. Фото: REUTERS

Поводом для этой незаконной акции стали жалобы Навального в социальных сетях. В них он требовал доставить ему из Москвы личного врача, так как у него болит нога и спина. Местная медицинская помощь блогера не устраивала, хотя ему провели все необходимые анализы и сделали МРТ.

- Осужденный находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание, — сообщили журналистам представители ФСИН России и опровергли утверждения блогера о "вспышке туберкулеза" в отряде.

Возможно, что на общее состояние Навального так повлиял визит члена Общественной палаты Марии Бутиной, которая своим командирским голосом подняла его с кровати и заставила ходить без видимой хромоты.

Сюжет многие посмотрели и даже посмеялись над блогером, который в армии не служил. Спальное помещение в колонии, где живет Навальный - на вид типичная военная казарма. В таких условиях живут тысячи контрактников и срочников в армии.

Только в армии за лежание на застеленной кровати можно получить и наряд вне очереди.

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