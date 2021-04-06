Богачи стали богаче: как пандемия помогла толстосумам из списка Forbes заработать полтриллиона долларов за год

"Форбс" обновил список самых богатых людей планеты. Фото: Shutterstock

Кому война, а кому мать родна. Вряд ли Джеф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс знают эту русскую пословицу, но она лучше всего описывает положение вещей в ежегодном списке богачей, который 6 апреля опубликовал журнал Forbes. Всего в списке 2755 миллиардеров со всего мира, за год их состояние выросло на 64% - до $13,08 трлн. А десять главных толстосумов мира за год стали богаче на 495,6 трлн долларов благодаря пандемии.

Это не ошибка: именно «благодаря», а не «во время». Одних кризис разоряет и заставляет считать каждую копейку, другим дает новые возможности. Интернет-магазины, программное обеспечение, социальные сети - все это в минувшем году росло, дорожало и приносило своим владельцам огромные состояния. Как и старые добрые инвестиции, конечно.

Рассказываем, кто сейчас входит в десятку главных богачей мира и как они докатились до такой жизни.

1 место: Джефф Безос, США, 57 лет

Джефф Безос Фото: REUTERS

Состояние: $177 млрд

Прирост за год: $64 млрд

Источник богатства: интернет-магазин Amazon.com

Основатель и глава Amazon Джефф Безос - бессменный лидер списка Forbes с 2018 года. Но впервые с того момента, как мама дала Джефу первые деньги на биг-мак, его состояние подскочило сразу на 50%. Причина - резкое подорожание акций компании Amazon, которых у Безоса около 10%. А подорожали они, само собой, из-за пандемии: в эпоху самоизоляции интернет-торговля переживает небывалый подъем.

2 место: Илон Маск, США, 49 лет

Илон Маск Фото: REUTERS

Состояние: $151 млрд

Прирост за год: +$126,4 млрд

Источник богатства: Tesla

За год Илон Маск взлетел в списке Forbes, аки ракета его компании SpaceX: с 31-го сразу на 2-е место. А с 2016-го года его состояние выросло в 14 раз. Все благодаря акциям компании-производителя электромобилей Tesla. Напомним, Маск является не только гендиректором Tesla, ему еще и принадлежат 22% акций компании. В прошлом году их цена взлетела в восемь раз благодаря резкому подорожанию биткоина: компания Илона Маска вложила в криптовалюту миллиарды долларов. А биткоин, в свою очередь, дорожал в том числе и из-за пандемии: когда наличные деньги теряют популярность и обесцениваются, растет и спрос на электронные валюты, и их курс.

3 место: Бернар Арно, Франция, 72 года

Бернар Арно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $150 млрд

Прирост за год: $74 млрд

Источник богатства: LVMH

LVMH – международная компания-производитель всеразличной роскоши: от люксовой одежды Christian Dior и Louis Vuitton до туалетной воды Givenchy и коньяка Hennessy. В сумме 75 брендов. Казалось бы, пандемия должна была пустить Арно по миру, ибо все мы сейчас перешли с Louis Vuitton на Abibas, а с Hennessy X.O. – на «Жигулевское». Но вот на тебе: плюс 74 миллиарда. Во многом это случилось благодаря тому, что в начале нынешнего года после долгих локдаунов рынок предметов роскоши начал восстанавливаться, а следом подорожали акции LVMH.

4 место: Билл Гейтс, США, 65 лет

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $124 млрд

Прирост за год: +$26 млрд

Источник состояния: Microsoft, инвестиции

Если вы помните старину Уильяма Генри Гейтса III, как основателя и главу Microsoft, то вы плохо следили за ним последние несколько лет. Сегодня он инвестирует во все, что может принести деньги: от разработки антиковидной вакцины до сельскохозяйственных угодий (Билл Гейтс – крупнейший частный землевладелец в США). Неудивительно, что его состояние растет, как на дрожжах. А из совета директоров Microsoft Гейтс вышел еще год назад, оставшись крупным акционером компании.

5 место: Марк Цукерберг, США, 36 лет

Марк Цукерберг Фото: REUTERS

Состояние: $97 млрд

Прирост за год: $42,3 млрд

Источник богатства: Facebook

Это прозвучит странно, но ростом своего богатства в прошлом году создатель Facebook со многом обязан Джо Байдену. Когда прошлой осенью было объявлено, что демократ выиграл выборы, на радостях резко подорожали акции ведущих компаний США – в том числе и «Фейсбука». Кроме того, Facebook нарастил свою долю на рекламном рынке, что еще сильнее толкнуло вверх стоимость акций.

6 место: Уоррен Баффет, США, 90 лет

Уоррен Баффет Фото: REUTERS

Состояние: $96 млрд

Прирост за год: $28,5 млрд

Источник богатства: Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет считается главным инвестором планеты. Его корпорация Berkshire Hathaway вкладывает деньги в полсотни самых разных компаний со всего мира – от производителя батареек Duracell до одежды Fruit of the Loom и сети закусочных Dairy Queen. Свой первый пакет акций Баффет купил в 11 лет, да так ему это дело понравилось, что уже 79 лет только этим и занимается.

7 место: Ларри Эллисон, США, 76 лет

Ларри Эллисон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $93 млрд

Прирост за год: $34 млрд

Источник богатства: Oracle

Oracle – один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения. В прошлом году благодаря всемирной цифровизации акции Oracle дорожали на глазах. Из-за этого выросло и состояние Эллисона: ему принадлежит 35,4% акций компании.

8 место: Ларри Пейдж, США, 48 лет

Ларри Пейдж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $91,5 млрд

Прирост за год: $40,6 млрд

Источник богатства: Google, Tesla

В конце 90-х Ларри Пейдж с другом Сергеем Брином основали Google – главный поисковик всея Земли. А полтора года назад Ларри с Сергеем синхронно покинули руководящие посты компании. Впрочем, Пейдж остается членом совета директоров и крупным акционером корпорации. Кроме этого, он владеет акциями Tesla и нескольких других технологических компаний.

9 место: Сергей Брин, США, 47 лет

Сергей Брин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $89 млрд

Прирост за год: $39,9 млрд

Источник богатства: Google

Как и Пейдж, Брин остается акционером и членом совета директоров Alphabet (головной компании, к которой относится Google). Параллельно с этим он активно занимается благотворительностью и вкладывает деньги в технологические компании. Опять же, как и Пейдж.

10 место: Мукеш Амбани, Индия, 63 года

Мукеш Амбани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $84,5 млрд

Прирост за год: +$19,9 млрд

Источник богатства: нефтяная компания Reliance Industries

Единственный представитель Азии в списке Forbes. Мукеш Амбани - председатель совета директоров и крупнейший акционер Reliance Industries, крупнейшей нефтяной компании Индии. А еще ему принадлежит самый дорогой частный дом в мире – 27-этажный небоскреб в Мумбаи стоимостью в $1 млрд.