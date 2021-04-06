«Роснефть» разработала технологию, позволяющую добывать высоковязкую нефть

Технология может быть применена для стандартного нефтепромыслового оборудования Фото: Shutterstock

На месторождениях компании «Самаранефтегаз», которая принадлежит «Роснефти», успешно прошли испытания технологии интенсификации добычи высоковязкой нефти. Дополнительная добыча нефти из пяти опытных скважин составила более 4500 тонн.

Обратим внимание, что высоковязкая нефть содержит повышенное содержание асфальтенов, смол и парафинов, что затрудняет её приток к добывающим скважинам и понижает эффективность применения традиционных технологий интенсификации добычи. Решение, предложенное специалистами «СамараНИПИнефть», обеспечивает эффективное удаление органических отложений высоковязкой нефти и увеличивает проницаемость призабойной зоны. Для этого в продуктивный пласт через специальную насадку в нижней части насосно-компрессорных труб последовательно закачиваются углеводородный растворитель и кислотный состав. В насадке формируется пульсирующий поток реагентов и за счет комплексного физико-химического воздействия на пласт достигается требуемый эффект.

Новая технология может быть применена для стандартного нефтепромыслового оборудования, широко используемого для классических обработок призабойных зон пластов.