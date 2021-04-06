Список Forbes-2021: в пандемию в России выросло число миллиардеров, а денег у них стало больше

Алексей Мордашов - самый богатый россиянин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей мира. Возглавили его все те же известные лица - Джефф Безос, Илон Маск, Бернар Арно и Билл Гейтс (подробнее о лидерах мирового рейтинга богачей мы писали в прошлой статье).

В нынешний список долларовых миллиардеров вошли 123 россиянина – год назад их было 102. Увеличилось не только число богачей, но и их состояние. По данным Forbes, за год суммарный капитал российских толстосумов вырос на 54% - с $392,3 млрд до $606,2 млрд.

В отличие от западных «коллег», сколотивших капиталы в основном на цифровых технологиях, наши богачи зарабатывают главным образом на полезных ископаемых. Девять из десяти главных российских толстосумов так или иначе связаны с сырьевым бизнесом. Исключение – Павел Дуров, богатство которого полностью основано на интернет-технологиях.

1 место: Алексей Мордашов, 55 лет

Состояние: $29,1 млрд

Прирост за год: $12,3 млрд

Источник богатства: черная металлургия, туризм, машиностроение

Семья Мордашова владеет крупными пакетами акций металлургической компании «Северсталь», туроператора TUI, супермаркета «Лента», интернет-магазина «Утконос». Из-за роста цен на металлы акции «Северстали» за год подорожали на треть.

2 место: Владимир Потанин, 60 лет

Владимир Потанин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние: $27 млрд

Прирост за год: $7,3 млрд

Источник богатства: цветная металлургия

Потанину принадлежит около 35% акций «Норильского никеля», одного из крупнейших в мире производителей никеля и палладия. За прошлый год его акции подорожали примерно на 20%.

3 место: Владимир Лисин, 64 года

Владимир Лисин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Состояние: $26,2 млрд

Прирост за год: $8,1 млрд

Источник богатства: металлургия, транспорт

Лисин - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, ему принадлежит 79% акций компании. Из-за закрытых границ в прошлом году в мире возник дефицит руды, в результате акции НЛМК подорожали почти в полтора раза. Кроме того, за прошлый год Лисин получил больше миллиарда долларов в качестве дивидендов от акций НЛМК.

4 место: Вагит Алекперов, 70 лет

Вагит Алекперов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Состояние: $24,9 млрд

Прирост за год: $9,7 млрд

Источник богатства: нефть

Алекперов - президент «Лукойла», ему принадлежит почти треть акций компании. Как и Лисин, в прошлом году получил $1,1 млрд в качестве дивидендов.

5 место: Леонид Михельсон, 65 лет

Леонид Михельсон Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние: $24,9 млрд

Прирост за год: $7,8 млрд

Источник богатства: нефть, газ

Михельсон – председатель правления и владелец четверти акций газовой компании «Новатэк». Также ему принадлежат 36% акций нефтегазовой корпорации «Сибур».

6 место: Геннадий Тимченко, 68 лет

Геннадий Тимченко, Сергей Шойгу, Игорь Бутман (слева направо) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состояние: $22 млрд

Прирост за год: $7,6 млрд

Источник богатства: нефть, газ

Тимченко входит в советы директоров «Новатэка» и «Сибура». Владеет крупными пакетами акций не только этих компаний, но и нефтегазовых «Трансойла» и «Стройтрансгаза».

7 место: Алишер Усманов, 67 лет

Алишер Усманов с женой Ириной Винер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние: $18,4 млрд

Прирост за год: +$5 млрд

Источник богатства: металлургия, телекоммуникации, интернет

Миллиарды долларов в прошлом году Алишеру Усманову принес рост цен на металлы. Компания USM Holdings, совладельцем которой является Усманов, контролирует горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», чьи акции сильно подорожали в пандемию.

8 место: Андрей Мельниченко, 49 лет

Андрей Мельниченко. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Состояние: $17,9 млрд

Прирост за год: $5,4 млрд

Источник богатства: удобрения, уголь, энергетика

Мельниченко входит в советы директоров производителя удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Кроме того, ему принадлежат 92% акций СУЭКа, а также самая большая в мире парусная яхта «А» за $425 млн.

9 место: Павел Дуров, 36 лет

Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние: $17,2 млрд

Прирост за год: $13,8 млрд

Источник богатства: интернет

Основатель Вконтакте и Telegram – новичок в ТОП-10 российского списка Forbes. В прошлом году из-за странной политики (а порой даже цензуры) соцсетей Facebook и Twitter многие пользователи ушли оттуда в Telegram. В результате соцсеть Дурова набрала популярность и подорожала. А еще год назад Роскомнадзор отменил блокировку Telegram в России, что тоже добавило соцсети миллионы новых пользователей. В январе 2021 года число активных пользователей достигло полумиллиарда.

10 место: Сулейман Керимов, 55 лет

Сулейман Керимов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Состояние: $15,8 млрд

Прирост за год: $5,8 млрд

Источник богатства: инвестиции, золото

Семье сенатора Керимова принадлежит 76% акций золотодобывающей компании «Полюс». В пандемию мировые валюты лихорадило и многие инвесторы предпочитали вкладываться в золото. В результате росли акции золотодобывающих компаний и капиталы их владельцев.