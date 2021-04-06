Писарев — о Гончаренко в «Краснодаре»: «Не так много тренеров, которые подходят под критерии Галицкого»

Новый тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Виктор Гончаренко — новый главный тренер «Краснодара». О начале сотрудничества с белорусским специалистом сегодня было объявлено на официальном сайте клуба. Бывший футболист «Спартака» и «Динамо», а ныне тренер и эксперт Николай Писарев в беседе с корреспондентом «КП» рассказал о том, что стоит ждать от прихода Гончаренко в клуб Сергея Галицкого.

— Спектр критериев для выбора тренера «Краснодара» очень узкий. Во-первых, русскоговорящий тренер, второе, чтобы он был с высоким IQ. Для президента «Краснодара» Галицкого это два важных момента. Плюс, он должен быть фанатом футбола. Все три этих компонента в Гончаренко сходятся. Не так много тренеров, которые подходят под критерии Галицкого. Я думаю, выбор правильный. Не быстро, но всё получится. «Краснодар» — клуб, где не всё замкнуто на главном тренере. По крайней мере, этот выбор очевиден. Скажется ли на Гончаренко такой маленький перерыв между работой в одном и другом клубе? Не знаю. Нужно быть Виктором Михайловичем, чтобы знать это, — заявил kp.ru Николай Писарев.

В ЦСКА Виктор Гончаренко в основном использовал две схемы: с тремя центральными и четырьмя защитниками. При этом президент «Краснодара» Сергей Галицкий не раз говорил, что философия его команды заключается в построении атакующего футбола. Николай Писарев рассказал, как принципы игры Гончаренко и Галицкого будут уживаться друг с другом.

— У Гончаренко в арсенале есть две схемы, но схема и философия — разные вещи. Можно играть в три защитника в более атакующем варианте. Схема 3-4-3 более атакующая сама по себе. А философия: мелкий и средний пас, атакующий футбол с высоким прессингом — все атрибуты современного футбола. Схему не всегда можно подводить под философию, — заверил Писарев.

10-е место, которое «Краснодар» занимает на данный момент — настоящий провал для команды, выходившей в Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Писарев рассказал, почему вину за неудовлетворительный результат нельзя полностью взваливать на плечи Мусаева.

— Провал «Краснодара» на вряд ли можно связывать с одним человеком, но тренер — это много. Наверное, здесь клуб должен разделить ответственность. Команда была недоукомплектована и несбалансирована во всех линиях для участия в трёх соревнованиях одновременно. Но то, что Мусаев потерял контроль над командой, в последнем матче для меня было очевидно. Команды не было, были отдельные игроки, которые пытались играть, как могут. Основная задача тренера — заставить футболистов думать одинаково на поле. Пожелаем удачи Гончаренко и «Краснодару», - заключил Писарев.