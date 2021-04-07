Загадочная вспышка над Средней Азией: но почему, почему, почему, был этот шар зелёный?

Зеленый шар напугал очевидцев. Фото: Кадр видео

Объект, зеленый, как тот светофор в час пик, про который любил петь Валерий Леонтьев, поздно вечером 6 апреля 2021 года расчертил небо, а потом озарил его яркой вспышкой. Полет и вспышку видели в нескольких районах Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Многие сняли всё это на видео.

Светящийся объект видели в нескольких странах.

Скорее всего в небе взорвался метеорит – вроде Челябинского. Только гораздо меньше. Челябинский сотряс округу, повыбивал стекла ударной волной, а Средне-Азиатский, если так можно его называть, упал тихо. Если вообще долетел до поверхности Земли. По крайней мере, о каких-либо громких звуках никто не сообщил. Жертв и разрушений тоже не было.

Более всего очевидцев удивил: цвет явления – изумрудная окраска следа и вспышки. Что могло их так окрасить?

Зеленый шар на фоне светофоров.

Из объяснений астрономов и химиков следует, что цвет сгорающим в атмосфере объектам придают вещества, входящие в их состав. Конкретно зеленым окрашивает магний. Но может и кислород из земной атмосферы, молекулы которого переходят в возбужденное состояние, сильно нагреваясь в результате взаимодействия с быстро летящим небесным телом. Возбуждаясь подобным образом, но уже под действием космических лучей, молекулы кислорода окрашивают в зеленый цвет сполохи северного сияния.

Вещества, которые окрашивают космических визитеров, сгорающих в атмосфере.

Зелеными бывают и кометы. Именно такие недавно посещали окрестности нашей планеты – комета ATLAS, которая была заметна на небе весной 2020 года, и комета Виртанена (46P/Wirtanen), залетевшая зимой 2018 года. Цвет им придавали ионизированные частицы цианогена - ядовитого газа, которого выделяли ядра небесных странниц.

Зеленый шар кометы Виртанена (46P/Wirtanen).

Вряд ли Средне-Азиатский метеорит содержал что-нибудь ядовитое – не комета, чай. А вот железо и натрий, которые придают космическим гостям желтый и оранжевый цвета, могли присутствовать. Ведь в конечной фазе объект как раз таким и сделался – желто-оранжевым.