Берия любил женщин и не любил партию?

Лаврентий Берия был вхож в семью Сталина, опекал дочь вождя Светлану.
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Накануне своего 54-летия Лаврентий Берия стал министром МВД СССР и вторым лицом в правительстве. Однопартийцы Берию боялись и… готовили расправу. «КП» изучила в архивах «показания» его товарищей, сделанные по горячим следам после его ареста в Москве летом 1953-го.
Министр обороны СССР Николай Булганин на июльском пленуме ЦК 1953-го, через неделю после ареста Берии, рассказывал:
- Товарищ Хрущев перед кончиной товарища Сталина высказывал мне: «Стоим накануне смерти вождя, я боюсь, что нам Берия сильно осложнит дело. Я предвижу, умрет Сталин, он рванется к МВД. Затем, чтобы подчинить партию и государство».
Глава Минобороны подтвердил слежку Берии за лидерами партии. За 2 - 3 дня до своего ареста Берия после полуночи подвез Хрущева, Булганина и Маленкова к ним домой - и уехал. А двое решили не оставаться в Москве.
- Наутро у товарища Маленкова Берия вслух говорит: «Они хитрят. Поднялись на квартиру, а потом уехали на дачу», - вспоминал Булганин.
Удивительно, что Берия не знал, как сильно хитрили его соратники и какую угрозу это несло лично ему.
На июльском пленуме ЦК 1953-го от Берии не оставили и мокрого места.
Берия инициировал самую широкую амнистию 50-х. За пару весенних месяцев 1953-го
из лагерей вышло от 1,2 до 1,35 миллиона человек. Вот что заявлял первый зампред Совета министров Лазарь Каганович в июле 1953 года.
- Мы стояли за то, чтобы выпустить мелких воришек. Женщина взяла пучок соломы, ее осудили на 3 года, такую надо выпустить, - обосновал Каганович главный посыл первой послесталинской амнистии. - Но потом включили и воров, и рецидивистов. Это была одна линия (Берии. - Ред.) - выпустить, получить с них расписку в верности и использовать их потом. Их выпустили с целью окрылить и активизировать ярых националистов в республиках - и в Литве, и в Западной Украине. Берия создавал свои кадры. Делалось это для того, чтобы натравить одну нацию на другую.
Политику дерусификации местных органов власти на западе СССР Берия начал проводить весной 1953-го. Тогда из Москвы в республики было отправлено подписанное им распоряжение. Где прямо рекомендовалось назначать в руководство местных уроженцев.
Вот что заявил об этом Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
- Решения, которые приняты по Западной Украине, Белоруссии, Литве и Латвии - надо отозвать эти записки. Придется коррективы в свои решения внести... - признал Хрущев ошибки в нацполитике. - В ЦК получили письмо от учительницы из Станиславской (Ивано-Франковской. - Ред.) области. Она пишет: «Вы говорили, что теперь нет двух Украин - Западной и Восточной. Я 13 лет работаю учительницей в Станиславе, а теперь, после вашего решения, меня выгоняют с Украины».
А 1-й секретарь ЦК литовской компартии Антанас Снечкус прямо заявил, что органы МВД республики после записки Берии стали покидать русские сотрудники:
- Начали распространяться слухи, что русские будут высланы из Литвы, а высланные кулаки вернутся в республику. Самые лучшие работники действительно хотят уезжать из Литвы. Берия своими провокаторскими выходками восстанавливал литовский народ против советской власти.
Глава МВД Сергей Круглов, рассказал об отношении Лаврентия Павловича к разведчикам.
- Некоторые его меры являются антигосударственными, особенно по вопросам разведки, - сообщил Круглов. - В апреле и мае Берия вызвал в Москву около половины сотрудников резидентур. Из 600 человек около 200 находятся в Москве в течение 2 - 3 месяцев. За это время резидентура в капстранах оказалась оголенной. Потеряны связи со многими ценными агентами. В Москве 3 месяца сидел уполномоченный по Германии и его заместители. В момент мятежа в Германии Берия принял решение о сокращении аппарата уполномоченного МВД в ГДР в семь раз!
Круглов признал, что его босс отказался от ряда агентурных мероприятий и «многие материалы по иностранной разведке не были доложены ЦК партии».
От решений Берии и в войну, и после нее зависели судьбы и генералов, и партчиновников. Но в феврале 1942-го он еще запрашивал визу у Сталина, чтобы предать трибуналу боевых офицеров...
Секретарь ЦК Николай Шаталин, которому Центральный комитет поручил в служебном кабинете Берии в Совете министров СССР разыскать документы, относившиеся к деятельности бывшего Первого управления (разведывательное. - Ред.) НКВД-МВД, докладывал, что обнаружил при обыске.
- Наряду с документами мы обнаружили, как уж там назвать, атрибуты женского туалета, - сообщил Шаталин, - Чулки дамские иностранных фирм - 11 пар, женские комбинации шелковые - 11 пар, дамские шелковые трико - 7 пар, отрезы на дамские платья - 5 отрезов…
В сейфах и шкафах рабочего кабинета первого заместителя председателя правительства также были найдены женские спортивные костюмы и кофточки, шелковые косынки и носовые платки иностранных фирм, шелковые детские комбинации и другие детские вещи.
- Нами обнаружены многочисленные письма от женщин самого интимного, я бы сказал, пошлого содержания, - удивил однопартийцев товарищ Шаталин.
Чтобы дополнить черты морального облика бывшего главы МВД, Шаталин зачитал показания бывшего начальника бериевской охраны, полковника безопасности Рафаэля Саркисова.
Впоследствии часть показаний полковника Саркисова подтверждали другие близкие Берии люди, в частности, сотрудники его охраны.
- Саркисов показал, что ему известно о многочисленных связях Берии со всевозможными случайными женщинами, - излагал Шаталин шокирующие факты для делегатов Пленума ЦК. - Берия был знаком с подругой С., которая работала в доме моделей. От Абакумова (экс-министр госбезопасности СССР. - Ред.) я слышал, что она была женой военного атташе. В кабинете Берии я слышал, как он по телефону спрашивал у Абакумова, почему до сих пор не посадили эту женщину. То есть сначала жил, а потом спрашивает: почему не сажают ее в тюрьму?
Саркисов показал, что Берия «сожительствовал с 18 - 20-летней девушкой Лялей». Связи всесильного наркома с Лялей - Валентиной Дроздовой, которая родила ему ребенка, после чего Берия поселил их на даче под Москвой, подтвердил позже сотрудник охраны Малиновский.
В Тбилиси от Берии родила гражданка Максимашвили. Были приведены примеры связей, после которых женщины по настоянию Берии делали аборт. А также контактов, после которых он лечился от сифилиса (Саркисов приводит фамилию врача из поликлиники МВД, который лечил Лаврентия Павловича).
- По указанию Берии я завел список женщин, с которыми он сожительствовал, - утверждал Саркисов, - в этом списке номера телефонов 25 - 27 таких женщин.
Когда Шаталин зачитывал показания начальника охраны о количестве партнерш Берии, в протоколе сделана пометка «смех в зале».
Как говорил товарищ Сталин, которому во время войны докладывали о любвеобильности одного из маршалов Победы: «Что делать будем? Завидовать будем!».
Но Берии тогда уже вряд ли кто-то мог позавидовать. По официальной версии, сразу после ареста, которым руководили маршал Жуков и генерал Батицкий, с ним начались следственные действия. Их проводил генпрокурор Руденко. И 23 декабря 1953-го всесильный Лаврентий был казнен в бункере штаба Московского военного округа. Но по неофициальным данным, Берию расстреляли сразу после ареста 27 июня 1953 года.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Автор книг «СССР имени Берия» и «Убийство Сталина и Берия», историк Юрий МУХИН отмечает, что, невзирая на критику, заслуги перед страной у Берии были.
Когда он возглавил НКВД в 1938-м, снизился масштаб репрессий. Как глава НКВД он занялся реабилитацией - но не сплошной. По разным данным, в 1938 - 1940 годы было реабилитировано от 150 до 270 тысяч человек. В целом же при Берии оправдали и освободили до 360 тысяч человек. Бывший министр машиностроения, отца которого посадили в 1937-м, рассказывал мне, как поступал в Бауманское училище. Сдал хорошо, но его не взяли, прямо сказав - из-за отца. Но того через несколько месяцев реабилитировали, и будущему министру... пришло письмо из Бауманки. Начальник секретного отдела, получив данные о реабилитации данного гражданина, сообщил несостоявшемуся студенту, что он с этими документами может поступить в любой вуз страны!
На «атомный проект» Сталин назначил Молотова, но заменил его Берией. Берия с начала войны был одним из самых энергичных членов правительства. По факту - заместителем Сталина в Госкомитете обороны (ГКО). Когда немцы парализовали нашу железнодорожную сеть, отвечавший за дороги Каганович оказался бессильным, и курировать транспорт поручили Берии. Как и производство стрелкового оружия и боеприпасов. Когда же Сталин решал, кому поручить ядерный проект, сначала поручил Молотову. Тот собрал ученых, но большинство боялись брать ответственность на себя. В Академии наук заявили, что создать бомбу можно, но несвоевременно и очень дорого. Нужен был энергичный человек, способный эту «нерешительность» преодолеть, - выбор пал на Берию. Надо было вникать в детали. Саму бомбу создавали до 2 тысяч человек. А в добыче радиоактивных материалов, когда подключился Берия, работало до 150 тысяч человек. И он добился придания спецкомитету самых широких полномочий.
Берия в 1953-м прекратил ряд громких дел в том числе «дело врачей» и «мегрельское дело». Он пытался расследовать убийство Сталина. Который перед своей смертью как раз планировал поставить Берию во главе объединенного силового министерства, МВД. «Дело врачей» он прекратил потому, что оно зашло в тупик - стали арестовывать огромное количество медиков лишь за то, что они евреи. Были забиты СИЗО, следователи падали с ног.
Почему Берия в марте 1953 года остановил ряд крупных строек? А кто оценивал реалистичность того, что рассчитал тогда Госплан? Деньги, может, нашли бы, а рабочие руки? Из-за желания достичь результата как можно быстрее любой ценой запроектировали больше объектов, чем страна могла себе позволить - в плане кадров. Когда Берия оценил весной 1953-го масштаб бедствия, он стройки заморозил, чтобы перебросить людей на завершение первоочередных объектов. А после ареста Берии, людей на остановленные стройки уже не вернули, так они оказались заброшенными.
Лаврентий Берия.
НАШЕ ДОСЬЕ
Лаврентий БЕРИЯ родился 29 марта 1899 года в Кутаисской губернии Российской империи. Руководил наркоматом внутренних дел Грузии, Закавказским крайкомом ВКП(б). Был наркомом внутренних дел и зампредом председателя Госкомитета обороны СССР. Курировал «атомный проект» и ПВО страны. Рядом историков считается автором проекта либерализации СССР после смерти Сталина. Похоронен на Донском кладбище Москвы.