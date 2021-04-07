Берия любил женщин и не любил партию?

Лаврентий Берия был вхож в семью Сталина, опекал дочь вождя Светлану. Фото: РИА Новости

Накануне своего 54-летия Лаврентий Берия стал министром МВД СССР и вторым лицом в правительстве. Однопартийцы Берию боялись и… готовили расправу. «КП» изучила в архивах «показания» его товарищей, сделанные по горячим следам после его ареста в Москве летом 1953-го.

Прослушка

Министр обороны СССР Николай Булганин на июльском пленуме ЦК 1953-го, через неделю после ареста Берии, рассказывал:

- Товарищ Хрущев перед кончиной товарища Сталина высказывал мне: «Стоим накануне смерти вождя, я боюсь, что нам Берия сильно осложнит дело. Я предвижу, умрет Сталин, он рванется к МВД. Затем, чтобы подчинить партию и государство».

Глава Минобороны подтвердил слежку Берии за лидерами партии. За 2 - 3 дня до своего ареста Берия после полуночи подвез Хрущева, Булганина и Маленкова к ним домой - и уехал. А двое решили не оставаться в Москве.

- Наутро у товарища Маленкова Берия вслух говорит: «Они хитрят. Поднялись на квартиру, а потом уехали на дачу», - вспоминал Булганин.

Удивительно, что Берия не знал, как сильно хитрили его соратники и какую угрозу это несло лично ему.

На июльском пленуме ЦК 1953-го от Берии не оставили и мокрого места.

Амнистия рецидивистов

Берия инициировал самую широкую амнистию 50-х. За пару весенних месяцев 1953-го

из лагерей вышло от 1,2 до 1,35 миллиона человек. Вот что заявлял первый зампред Совета министров Лазарь Каганович в июле 1953 года.

- Мы стояли за то, чтобы выпустить мелких воришек. Женщина взяла пучок соломы, ее осудили на 3 года, такую надо выпустить, - обосновал Каганович главный посыл первой послесталинской амнистии. - Но потом включили и воров, и рецидивистов. Это была одна линия (Берии. - Ред.) - выпустить, получить с них расписку в верности и использовать их потом. Их выпустили с целью окрылить и активизировать ярых националистов в республиках - и в Литве, и в Западной Украине. Берия создавал свои кадры. Делалось это для того, чтобы натравить одну нацию на другую.

Русских - убрать!

Политику дерусификации местных органов власти на западе СССР Берия начал проводить весной 1953-го. Тогда из Москвы в республики было отправлено подписанное им распоряжение. Где прямо рекомендовалось назначать в руководство местных уроженцев.

Вот что заявил об этом Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

- Решения, которые приняты по Западной Украине, Белоруссии, Литве и Латвии - надо отозвать эти записки. Придется коррективы в свои решения внести... - признал Хрущев ошибки в нацполитике. - В ЦК получили письмо от учительницы из Станиславской (Ивано-Франковской. - Ред.) области. Она пишет: «Вы говорили, что теперь нет двух Украин - Западной и Восточной. Я 13 лет работаю учительницей в Станиславе, а теперь, после вашего решения, меня выгоняют с Украины».

А 1-й секретарь ЦК литовской компартии Антанас Снечкус прямо заявил, что органы МВД республики после записки Берии стали покидать русские сотрудники:

- Начали распространяться слухи, что русские будут высланы из Литвы, а высланные кулаки вернутся в республику. Самые лучшие работники действительно хотят уезжать из Литвы. Берия своими провокаторскими выходками восстанавливал литовский народ против советской власти.

Провал разведки

Глава МВД Сергей Круглов, рассказал об отношении Лаврентия Павловича к разведчикам.

- Некоторые его меры являются антигосударственными, особенно по вопросам разведки, - сообщил Круглов. - В апреле и мае Берия вызвал в Москву около половины сотрудников резидентур. Из 600 человек около 200 находятся в Москве в течение 2 - 3 месяцев. За это время резидентура в капстранах оказалась оголенной. Потеряны связи со многими ценными агентами. В Москве 3 месяца сидел уполномоченный по Германии и его заместители. В момент мятежа в Германии Берия принял решение о сокращении аппарата уполномоченного МВД в ГДР в семь раз!

Круглов признал, что его босс отказался от ряда агентурных мероприятий и «многие материалы по иностранной разведке не были доложены ЦК партии».

От решений Берии и в войну, и после нее зависели судьбы и генералов, и партчиновников. Но в феврале 1942-го он еще запрашивал визу у Сталина, чтобы предать трибуналу боевых офицеров...

Чулки и трико

Секретарь ЦК Николай Шаталин, которому Центральный комитет поручил в служебном кабинете Берии в Совете министров СССР разыскать документы, относившиеся к деятельности бывшего Первого управления (разведывательное. - Ред.) НКВД-МВД, докладывал, что обнаружил при обыске.

- Наряду с документами мы обнаружили, как уж там назвать, атрибуты женского туалета, - сообщил Шаталин, - Чулки дамские иностранных фирм - 11 пар, женские комбинации шелковые - 11 пар, дамские шелковые трико - 7 пар, отрезы на дамские платья - 5 отрезов…

В сейфах и шкафах рабочего кабинета первого заместителя председателя правительства также были найдены женские спортивные костюмы и кофточки, шелковые косынки и носовые платки иностранных фирм, шелковые детские комбинации и другие детские вещи.

- Нами обнаружены многочисленные письма от женщин самого интимного, я бы сказал, пошлого содержания, - удивил однопартийцев товарищ Шаталин.

Чтобы дополнить черты морального облика бывшего главы МВД, Шаталин зачитал показания бывшего начальника бериевской охраны, полковника безопасности Рафаэля Саркисова.

Дети и аборты

Впоследствии часть показаний полковника Саркисова подтверждали другие близкие Берии люди, в частности, сотрудники его охраны.

- Саркисов показал, что ему известно о многочисленных связях Берии со всевозможными случайными женщинами, - излагал Шаталин шокирующие факты для делегатов Пленума ЦК. - Берия был знаком с подругой С., которая работала в доме моделей. От Абакумова (экс-министр госбезопасности СССР. - Ред.) я слышал, что она была женой военного атташе. В кабинете Берии я слышал, как он по телефону спрашивал у Абакумова, почему до сих пор не посадили эту женщину. То есть сначала жил, а потом спрашивает: почему не сажают ее в тюрьму?

Саркисов показал, что Берия «сожительствовал с 18 - 20-летней девушкой Лялей». Связи всесильного наркома с Лялей - Валентиной Дроздовой, которая родила ему ребенка, после чего Берия поселил их на даче под Москвой, подтвердил позже сотрудник охраны Малиновский.

В Тбилиси от Берии родила гражданка Максимашвили. Были приведены примеры связей, после которых женщины по настоянию Берии делали аборт. А также контактов, после которых он лечился от сифилиса (Саркисов приводит фамилию врача из поликлиники МВД, который лечил Лаврентия Павловича).

- По указанию Берии я завел список женщин, с которыми он сожительствовал, - утверждал Саркисов, - в этом списке номера телефонов 25 - 27 таких женщин.

Когда Шаталин зачитывал показания начальника охраны о количестве партнерш Берии, в протоколе сделана пометка «смех в зале».

Как говорил товарищ Сталин, которому во время войны докладывали о любвеобильности одного из маршалов Победы: «Что делать будем? Завидовать будем!».

Но Берии тогда уже вряд ли кто-то мог позавидовать. По официальной версии, сразу после ареста, которым руководили маршал Жуков и генерал Батицкий, с ним начались следственные действия. Их проводил генпрокурор Руденко. И 23 декабря 1953-го всесильный Лаврентий был казнен в бункере штаба Московского военного округа. Но по неофициальным данным, Берию расстреляли сразу после ареста 27 июня 1953 года.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Автор книг «СССР имени Берия» и «Убийство Сталина и Берия», историк Юрий МУХИН отмечает, что, невзирая на критику, заслуги перед страной у Берии были.

Когда он возглавил НКВД в 1938-м, снизился масштаб репрессий. Как глава НКВД он занялся реабилитацией - но не сплошной. По разным данным, в 1938 - 1940 годы было реабилитировано от 150 до 270 тысяч человек. В целом же при Берии оправдали и освободили до 360 тысяч человек. Бывший министр машиностроения, отца которого посадили в 1937-м, рассказывал мне, как поступал в Бауманское училище. Сдал хорошо, но его не взяли, прямо сказав - из-за отца. Но того через несколько месяцев реабилитировали, и будущему министру... пришло письмо из Бауманки. Начальник секретного отдела, получив данные о реабилитации данного гражданина, сообщил несостоявшемуся студенту, что он с этими документами может поступить в любой вуз страны!

На «атомный проект» Сталин назначил Молотова, но заменил его Берией. Берия с начала войны был одним из самых энергичных членов правительства. По факту - заместителем Сталина в Госкомитете обороны (ГКО). Когда немцы парализовали нашу железнодорожную сеть, отвечавший за дороги Каганович оказался бессильным, и курировать транспорт поручили Берии. Как и производство стрелкового оружия и боеприпасов. Когда же Сталин решал, кому поручить ядерный проект, сначала поручил Молотову. Тот собрал ученых, но большинство боялись брать ответственность на себя. В Академии наук заявили, что создать бомбу можно, но несвоевременно и очень дорого. Нужен был энергичный человек, способный эту «нерешительность» преодолеть, - выбор пал на Берию. Надо было вникать в детали. Саму бомбу создавали до 2 тысяч человек. А в добыче радиоактивных материалов, когда подключился Берия, работало до 150 тысяч человек. И он добился придания спецкомитету самых широких полномочий.

Берия в 1953-м прекратил ряд громких дел в том числе «дело врачей» и «мегрельское дело». Он пытался расследовать убийство Сталина. Который перед своей смертью как раз планировал поставить Берию во главе объединенного силового министерства, МВД. «Дело врачей» он прекратил потому, что оно зашло в тупик - стали арестовывать огромное количество медиков лишь за то, что они евреи. Были забиты СИЗО, следователи падали с ног.

Почему Берия в марте 1953 года остановил ряд крупных строек? А кто оценивал реалистичность того, что рассчитал тогда Госплан? Деньги, может, нашли бы, а рабочие руки? Из-за желания достичь результата как можно быстрее любой ценой запроектировали больше объектов, чем страна могла себе позволить - в плане кадров. Когда Берия оценил весной 1953-го масштаб бедствия, он стройки заморозил, чтобы перебросить людей на завершение первоочередных объектов. А после ареста Берии, людей на остановленные стройки уже не вернули, так они оказались заброшенными.

Лаврентий Берия.

НАШЕ ДОСЬЕ

Лаврентий БЕРИЯ родился 29 марта 1899 года в Кутаисской губернии Российской империи. Руководил наркоматом внутренних дел Грузии, Закавказским крайкомом ВКП(б). Был наркомом внутренних дел и зампредом председателя Госкомитета обороны СССР. Курировал «атомный проект» и ПВО страны. Рядом историков считается автором проекта либерализации СССР после смерти Сталина. Похоронен на Донском кладбище Москвы.