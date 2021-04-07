Какой любимый анекдот был у Гагарина?

Обложка книги «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

«Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

«Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Эта книга составлена главным образом из публикаций «Комсомольской правды» о Юрии Гагарине и его историческом полете. Ни одна другая газета в стране не занималась этой темой так подробно. Василий Песков был первым журналистом, который встретился в Звездном городке с женой Гагарина сразу после его приземления и вместе с Тамарой Кутузовой написал репортаж о том, как она, растерянная и счастливая, плакала, слушая по радио сообщения о своем муже. А сразу после этого Песков и Павел Барашев полетели в Куйбышевскую область, где находился сам Гагарин. Они были первыми журналистами, которые с ним поговорили, и не только взяли интервью, а еще и сыграли в бильярд, а потом сопровождали во время полета в Москву. («Пили чай, закусывали и по-человечески разговаривали, - рассказывал потом Песков. - Вспомнили старые и свежие анекдоты. Один рассказал Гагарин: «Мастерская художника. Обнаженная модель продрогла. «Оденься, - сказал художник, - и присядь выпить чаю». Сидят, пьют. Вдруг художник вскакивает: «Скорее раздевайся, жена идет…») В это время журналисты всего мира мечтали услышать хоть слово от первого космонавта - но эксклюзив был у «Комсомолки».

За следующие 60 лет мы написали о Гагарине, кажется, все, что только можно было о нем написать. На страницах газеты (и этой роскошно иллюстрированной книги) опубликован, например, обширный перечень подарков, полученных первым космонавтом от правительства СССР: жилой дом, четырехкомнатная квартира, 15 000 рублей премии и автомобиль «Волга», плюс целый гардероб, включавший 2 костюма (светлый и темный), 2 пары обуви (черные и светлые), 6 галстуков, 6 пар носков, 6 пар нижнего шелкового белья, 6 пар трусов и маек и 12 носовых платков. Есть и письмо, которое Гагарин перед полетом в космос написал жене на случай, если погибнет. Есть рассказы о его скафандрах. О том, кто написал на его шлеме буквы «СССР» (а они появились там за 15 минут до выезда Гагарина на стартовую площадку - в последний момент конструкторы испугались, что после приземления космонавта могут принять за иностранного шпиона, наподобие Пауэрса, чей самолет-разведчик был сбит всего несколько месяцев назад). О его друзьях и соседях. О ЧП, которые сопровождали его полет (например, во время подъема ракеты была потеряна связь с кораблем, а спускаясь на Землю, Гагарин едва не угодил в Волгу)… И, конечно, подробнейшим образом рассказано об авиакатастрофе 27 марта 1968 года, в которой Гагарин погиб. Некролог пришлось писать тому же Василию Пескову, ошарашенному и раздавленному новостью. И он тоже перепечатан в книге, которая стала настоящей «гагаринской энциклопедией».

Ноор ХИББЕРТ «Имею право. Жизнь по твоим правилам»

Ноор ХИББЕРТ

«Имею право. Жизнь по твоим правилам»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Ноор Хибберт занимается личной и бизнес-психологией. Консультации у нее стоят довольно дорого, и в какой-то момент она решила написать книгу, чтобы рассказать людям, как изменить свою жизнь. Когда-то она сама страдала от депрессии, тревоги и безденежья, пытаясь все это заглушить алкоголем и наркотиками. А сейчас получает шестизначные суммы в год и, что гораздо важнее, ощущает себя совершенно счастливой. «Год за годом нас постепенно приучают к тому, что жизнь - это всего лишь бесконечная цепь, состоящая из приема пищи, сна, работы и ежедневной рутины. Большинство из нас в конечном итоге приходит к стойкому убеждению, что жизнь однообразна и ограниченна. Вместо того чтобы раскрыть в себе талант величайших художников, мы, к сожалению, превращаемся в жертв собственных историй. Каждый раз, поддаваясь страхам и вере в нехватку и дефицит, мы используем один цвет из нашей палитры и лишаем себя возможности написать удивительную картину. Вот почему так много людей не находят удовлетворения в жизни, которая кажется им абсолютно блеклой».

А как сделать ее прекрасной и разноцветной? Ноор Хибберт учит в буквальном смысле слова разговаривать со Вселенной. Для кого-то это сомнительная мистика: ведь это ненаучно, и мы не можем увидеть глазами «невидимые силы, которые неустанно действуют вокруг нас». Но ведь гамма-лучи, электричество или гравитацию мы тоже не видим, и это не значит, что их нет!.. В любом случае даже безнадежные скептики, читая ее рассказы о том, как научиться любить себя, «распугать страхи», избавиться от навязчивых сравнений себя с другими или разобраться с капризным «внутренним ребенком», в конце концов скажут: да это же психотерапия, старая, добрая и по-прежнему очень эффективная.

Верить в «невидимые силы» или нет - ваше дело. Но, прочитав книгу, вы невольно согласитесь с Хибберт в утверждении, что «единственная преграда, отделяющая вас от жизни вашей мечты, - ваши мысли».

Саша СУЛИМ «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России»

Саша СУЛИМ

«Безлюдное место. Как ловят маньяков в России»

Издательство «Альпина паблишер»

Журналистка Саша Сулим для этой книги взяла интервью у маньяка. И сделала это точно не ради хайпа, а для того, чтобы понять, что толкает человека на убийство, как он себя внутренне оправдывает и как потом с этим живет.

Михаил Попков совершил десятки убийств в городе Ангарске и его окрестностях; его не могли поймать почти двадцать лет (серийных убийц вообще ловят долго - Чикатило искали восемь лет, а американца Джозефа Деанджело задержали через 32 года после последнего доказанного преступления). Эта книга - подробный рассказ о том, как шли поиски, о том, как следователи (в том числе главный герой книги Артем Дубынин), преодолевая множество препятствий, пытались выйти на Попкова. И, разумеется, Сулим интересует личность самого маньяка, который раз за разом останавливал машину «рядом с, как ему казалось, подвыпившей женщиной, которая поздно вечером возвращалась домой, и предлагал ей купить алкоголь и вместе провести время. Согласие он считал подтверждением, что женщина безнравственна, аморальна, ведет «паразитический образ жизни» и, в общем, заслуживает смерти. Убийца занимался с жертвой сексом, зачастую принуждая к этому силой, а затем вытаскивал из машины, бил топором, отверткой или ножом и оставлял умирать».

Сейчас в тюремной камере Попков разгадывает судоку, рассказывает, как в детстве мечтал стать шпионом, жалеет, что не видел внука, родившегося, когда он уже был в заключении… Посмотрев Попкову в глаза, задав ему множество вопросов, Саша Сулим пришла к выводу: «Ужас в том, что самый кровавый и жестокий убийца в современной истории России выглядит как обычный человек. Если бы он выглядел как-то по-особенному угрожающе, смириться с существованием таких людей было бы куда проще».

Лука ТУРИН, Таня САНЧЕС «Парфюмерный гид 2018»

Лука ТУРИН, Таня САНЧЕС

«Парфюмерный гид 2018»

«Литрес»

Очень любопытная книга, очень полезная для всех, кто хочет начать разбираться в парфюмерии (или по крайней мере не смотреть на полки магазинов с открытым ртом, теряясь от богатства выбора). Лука Турин - биофизик и один из самых известных парфюмерных критиков в мире - написал свой гид в соавторстве с женой, а на русский его перевела (через три года после того, как он вышел на английском) большой знаток темы Ксения Голованова.

Уже в предисловии Лука и Таня рассказывают о том, как менялись представления о хороших и плохих духах за сто последних лет, почему в Индии «родные» духи стоят значительно дешевле, чем, например, в США (и там их покупать куда выгоднее), о том, почему «сошли с дистанции» духи, выпущенные под именами знаменитостей (будь то Бритни Спирс или Сара Джессика Паркер), о том, почему духи по-разному пахнут на коже и на бумаге, о том, почему любимый вами когда-то аромат радикально изменился со временем, и кажется, что он «уже не тот»… Ну а дальше - небольшие рецензии на 1200 парфюмерных композиций. Турин и Санчес сразу предупреждают, что это немного (только в период между 2009 и 2017 годами в продажу поступило больше 16 000 новых ароматов!). Но и этого хватит, чтобы насладиться чтением. Некоторые рецензии супругов, относящихся к парфюмерии с подлинной страстью, состоят из одного слова («Омерзительно!»), другие чуть подробнее («Совершенно омерзительная вещь с запахом Nutella и ароматизированного кофе»), а третьи напоминают небольшие оды, проникнутые поэзией и восхищением («Единственное нажатие спрея наполняет комнату чистым пудровым свечением, на смену которому приходит самый многогранный и обольстительный аромат последних лет»). Турин и Санчес, относящиеся к парфюмерии как к искусству, с легкостью разносят в пух и прах популярные продукты знаменитых фирм, таких как Chanel или Guerlain, и одновременно превозносят до небес малоизвестные, но очень интересные запахи. Если вы более или менее знакомы с парфюмерией, наверняка будете с ними мысленно спорить, возмущаться их оценками или соглашаться с ними, но равнодушными не останетесь.