Одна из стен дома Собчак еще не достроена. Во дворе свалены стройматериалы. Рядом с коттеджем начали делать веранду. На парковке стоят машины строителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед рождением сына Платона Ксения Собчак купила таунхаус на Рублевке, в элитном коттеджном поселке «Горки-8». Там у телеведущей трехэтажные апартаменты площадью 335 кв. метров, где она живет сейчас. Однако, став женой режиссера Константина Богомолова, Ксения задумалась о втором ребенке и решилась на строительство еще одного дома в том же поселке.

Бассейн для Платона

- Сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона, - призналась Ксения Собчак в интервью Лере Кудрявцевой.

Дом телеведущая решила строить из экологически чистого материала - дерева.

- Это особняк из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров, - рассказывали «КП» строители дома Собчак. - Ксения планировала двухэтажный дом, но когда мы приехали к ней на участок, поняли, что особняк в два этажа там не построишь, не сделав цокольную надстройку. Участок Собчак только на первый взгляд выглядит ровным, но на самом деле имеет перепад пять метров. Поэтому дом у нас с учетом цокольного этажа получается трехэтажным.

- Костя, надо заплатить за унитазы... - Не сейчас, дорогая, я мыслями весь в творчестве. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во сколько ей обходится строительство, Ксения не говорит. Но эксперты уже подсчитали примерную стоимость такого особняка.

- В среднем дом как у Собчак обходится покупателю в 40 миллионов рублей, - объясняет дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова.

Новоселье Ксения планировала отметить еще минувшим летом. Но из-за пандемии и кризиса стройка была заморожена. И сейчас дом Собчак по-прежнему пустует. Когда мы приехали посмотреть на него, то убедились: стройка не завершена. Территория еще не жилая, второй этаж и веранда не достроены. Видимо, Ксения еще не скоро въедет в свой элитный особняк.

Сейчас Ксения живет через дорогу от будущего дома. Новый особняк телеведущей будет самым большим в поселке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Берется за любую рекламу

- Многие сейчас критикуют Собчак за интервью со скопинским маньяком, но ей нужен хайп, корпоративов почти нет, - считает промоутер Алина Красная. - Судя по всему, у нее сейчас нет свободных средств, чтобы достроить дом. Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу в Инстаграме. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров. Зато за это получает гарантированный миллион рублей. Столько стоит ее рекламный пост. Понятно, что предложений теперь не так много, как раньше, из-за пандемии рекламный рынок просел. Благодаря Инстаграму у Собчак есть хотя бы какой-то гарантированный доход. Так, недавно она согласилась на прямой эфир с психологом, который платит звездам не менее полутора миллионов рублей. Ксению не смутило, что психолог в прямом эфире вынесла вердикт: ее сын Платон наиболее близок с ее мужем Богомоловым, а не с мамой или с отцом. Когда платят такие большие деньги за рекламу, Собчак готова разбирать у всех на виду даже внутрисемейные дела. А значит, с финансами у нее и правда сейчас не очень хорошо.