«Не знаю, способна ли я на это» Чулпан Хаматова объяснила, почему не едет защищать детей Донбасса

Ушедшая из «Современника» артистка объяснила, почему не стала руководить театром, как Галина Волчек обрубила финансирование Алишера Усманова и почему не едет защищать детей Донбасса. Фото: Кадр видео

Пытаясь замести шлейф, оставшийся после интервью со скопинским маньяком, Ксения Собчак в собственном ютуб-блоге старается все чаще разговаривать с максимально положительными фигурами — правозащитницей Анной Поповой, комиком Владимиром Маркони, а теперь и самой святой, по мнению многих, актрисой России Чулпан Хаматовой. Ушедшая из «Современника» артистка объяснила, почему не стала руководить театром, как Галина Волчек обрубила финансирование Алишера Усманова и почему не едет защищать детей Донбасса.

ПРО РУКОВОДСТВО «СОВРЕМЕННИКОМ»

«Для меня это Голгофа. Ответственность, на которую у меня нет ресурсов. Я отказалась. Мне предлагали [не в правительстве Москвы, а выше], но я не смогла. Меня спрашивали, но не предлагали официально. И я не жалею, что не стала. Испугалась всего. Понимаю, что я не способна руководить театром. Пришлось бы делать выбор — фонд «Подари жизнь» или театр. Это несовместимые вещи. Здесь нужен талант скольжения [между струек], которым я не очень владею»

Ксения Собчак взяла интервью у Чулпан Хаматовой. Фото: Кадр видео

ПРО ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С ГАЛИНОЙ ВОЛЧЕК

«Я была обижена на недопонимание. На то, что она доверяет слухам больше, чем мне. Это был конкретный, деловой разговор. Когда я стала ее помощником, то отвечала за ремонт. И в творческую составляющую не лезла. Взяла на себя хозяйственную часть. В плане ремонта, который утвердило правительство Москвы, был включен ремонт закулисья в стиле офисного здания — подвесные потолки и так далее. Я говорила Галине Борисовне, что так не должно быть. Потому что артисты проводят за кулисами иногда по 12 часов. Это должен быть достойный ремонт. Александр Боровский разработал чудесный, стильный, удобный, красивый проект. Выяснилось, что нам не хватает денег. Я нашла спонсора — Алишер Усманов, которого я не смогла не предупредить, что нужны дополнительные траты. Он запросил смету. Я обрадовалась, выслала документы, а потом вдруг через некоторое время позвонили от него и говорят, что Галина Борисовна сказала не обращать внимания на ваши просьбы. Кто меня слил? Говорить не буду. Договориться с Галиной Борисовной не удалось. Я сказала, чтобы меня сняли с этой должности [завхоза], а она ответила: «Да, я поняла, мне пора принимать лекарства»

Чулпан Хаматова в роли Елизаветы Глинки. Фото: кадр из фильма.

ПРО СЕРГЕЯ ГАРМАША

«Виктор Рыжаков (новый худрук «Современника») лучше Сергея Гармаша лично для меня, потому что это новое развитие в театре. Новое дыхание. Гармаш — это не очень мой вкус театральный, где бы я хотела принимать участие».

ПРО СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОНБАССА

«Поехала бы я спасать детей на Донбасс? Не знаю. Не знаю. У Елизаветы Глинки (которая не стеснялась ездить в ДНР — Авт.) было очень много собственных рисков. Не репутационных, а личностных — жизни и смерти. А я не знаю, способна ли я на это. В отличие от Лизы, я не религиозный человек. Можно ли поддерживать плохого человека, если он совершает хорошие поступки? Зависит от целей и ситуации. Можно было решить вопрос вывоза детей без российских властей? Наверно, нет. И дальше дилемма: оставляем детей умирать под бомбежками или надеваем на себе крест и, обтираясь от плевков (за сотрудничество с властью — Авт.), идем и делаем это».