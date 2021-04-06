Едем по земным дорогам российского космоса!

Экипаж к автопробегу, посвящённому 60-летию полёта Юрия Гагарина, готов! Фото: Иван МАКЕЕВ

6 апреля три экипажа журналистов «КП» стартовали от Музея космонавтики на проспекте Мира на предоставленных АВТОВАЗом LADA XRAY Cross. Пробег также поддержал фонд «Созидающий мир». Это международный социально-культурный проект Вячеслава Заренкова.

В течение недели мы проедем по Московской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Самарской областям, республике Чувашия, посетим места, связанные с развитием отечественной космонавтики и трагическими страницами ее истории.

- Я думаю, у нас в стране не так много событий, которые всеми бы воспринимались с радостью и без негатива. Одно из таких - полет Юрия Алексеевича Гагарина и День космонавтики. И очень важно, чтобы знания о славных страницах нашей истории передавались из поколения в поколение. У нас много интересных мест, связанных с космонавтикой, где можно отлично провести время всей семьей. По таким местам и пройдет наш автопробег – о них мы расскажем на всех ресурсах «Комсомольской правды», - рассказал первый заместитель генерального директора «КП» Роман Карманов.

Первый заместитель генерального директора «КП» Роман Карманов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед стартом пробега в Музее космонавтики состоялась презентация книги «Юрий Гагарин. Как это было» журналиста Александра Милкуса и писателя Владимира Губарева. В этом издании собраны все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты - от репортажа Василия Пескова, датированного 12 апреля 1961 года и интервью Ярослава Голованова, до расследований о причинах катастрофы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 1968 года, в которой погибли Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин.

У космонавтов есть традиция – провожать в полет коллег, собираясь вместе с ними за столом накануне старта. Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский специально приехал к точке нашего старта, чтобы сказать добрые слова напутствия.

Космонавт Сергей Рязанский Фото: Иван МАКЕЕВ

- На самом деле очень здорово, и 2020 год нам всем это показал, что у нас есть отличная возможность наконец попутешествовать по нашей стране. И ваш автопробег прекрасно вписывается в эту систему, когда люди узнают, что есть какие-то не очень известные места, не очень раскрученные туристические центры, куда было бы здорово поехать. Поэтому, чем больше подобных маршрутов, особенно связанных с космонавтикой, проложим, тем лучше мы будем знать свою замечательную страну. Желаю вам безаварийной дороги, хороших космических впечатлений, ну и, конечно, космического здоровья, - сказал Сергей Рязанский.

Маршрут пробега пройдет по Московской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Самарской областям, республике Чувашия. Мы посетим места, связанные с развитием отечественной космонавтики и трагическими страницами ее истории. Первый город на нашем маршруте – Гагарин, о котором мы расскажем в ближайшее время. Следите за нашими публикациями на сайте kp.ru, Радио «Комсомольская правда» и в соцсетях. Ключ на старт! Поехали!