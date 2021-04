Ким Кардашьян официально стала миллиардершей, отметив новый статус в крошечном бикини на пляже

Ким Кардашьян отметила свой статус миллиардерши на пляже. Фото: Инстаграм.

Ким Кардашьян официально стала миллиардершей: 40-летняя звезда реалити-шоу впервые попала в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии Forbes. Рейтинг обладателей состояния с девятью нулями финансовое издание опубликовало 6 апреля.

По данным экспертов, сейчас у Ким Ким Кардашьян на счетах лежит один миллиард долларов. При этом в октябре ее состояние составляло только 780 миллионов долларов. Всего за полгода Ким заработала примерно 220 миллионов долларов. Кроме съемок в реалити-шоу «Keeping Up With The Kardashians» и рекламы в соцсетях, которые приносят ей около 10 миллионов долларов в год, Кардашьян получает доход от собственной косметической марки KKW Beauty и бренда корректирующего нижнего белья Skims.

Как выяснил Forbes, в прошлом году Ким продала 20% акций KKW Beauty компании Coty, и эта сделка принесла ей 220 миллионов долларов. При этом оставшаяся доля Кардашьян в косметическом бренде составляет примерно 500 миллионов долларов. Кроме того, модель владеет контрольным пакетом акций Skims, который эксперты оценивают в 225 миллионов долларов. Таким образом, сумма всех ее активов тянет на миллиард долларов.

Ким есть чему радоваться: за полгода она стала богаче на 220 миллионов долларов. Фото: Инстаграм.

В списке мировых миллиардеров-2021 по версии Forbes Ким Кардяшьян заняла 2674-место. Это почти на тысячу пунктов ниже рейтинга ее мужа, рэпера Канье Уэста. В рейтинге самых богатых людей планеты музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. Значительную часть богатства рэпер заработал вовсе не на музыке, а на своем модном бренде Yeezy и сотрудничестве с Adidas. Модники раскупают кроссовки Yeezy как горячие пирожки, отдавая по 200 долларов за пару.

Свой новый статус миллиардерши Ким Кардашьян отпраздновала на тропических островах. Модель вместе с сестрами отдыхает на роскошном курорте на берегу океана. В Инстаграме Ким поделилась снимком в крошечном бикини. На фото она сидит на песке, подставив пышную грудь солнцу.

- Блаженство! – подписала фото звезда реалити.

Делить свое состояние с мужем Канье Уэстом Ким не будет. Перед свадьбой они заключили брачный контракт. Фото: Инстаграм.

Похоже, Ким ничуть не переживает из-за разрыва с Канье. Супруги уже почти год не живут вместе. Главная причина развода - психическое заболевание музыканта, страдающего от биполярного расстройства. Месяц назад Кардашьян подала на развод с 43-летним рэпером. Модель просит суд о совместной опеке над детьми, их у пары четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Делить свои баснословные состояния супруги не будут. Перед свадьбой в 2014 году они заключили брачный контракт, так что каждый останется при своих деньгах.