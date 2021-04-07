Ирина Шейк примерила прозрачный комбинезон, который ничего не скрывает

Ирина Шейк примерила очень откровенный наряд из новой коллекции Mugler. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк недавно приняла участие в виртуальном показе модного дома Mugler. Во время цифрового шоу, трансляция которого прошла в Интернете, модели демонстрировали очень провокационные платья, пиджаки и боди из новой коллекции. Вещи из прозрачного нейлона напоминали скорее нижнее белье, чем одежду. После дефиле Ирина решила примерить самый откровенный наряд, в котором во время показа появилась другая модель - Доминик Джексон. Результатом русская красавица похвасталась в Инстаграме.

Сложно представить, что такую вещь может носить кто-то еще кроме супермодели с идеальной фигурой. «Голый» комбинезон из прозрачной телесной ткани, украшенный узкими черными полосками, почти ничего не скрывает. Черные полосы создают эффект нижнего белья – бюстгальтера и стрингов, прикрывая самые нескромные места фигуры.

После дефиле модель примерила очень откровенный наряд - комбинезон из прозрачной ткани. Фото: Инстаграм.

Поклонники пришли в восторг от того, как Ирина выглядит в этом наряде. «Бомбочка!», «Так и нужно одеваться, а не весь этот скучный английский стиль», «Очень сексуально, но ничуть не пошло», - пишут они в комментариях. Фотографии Шейк обсуждают не только фанаты модели, но и звезды: в комментариях отметились Марк Джейкобс, Эмили Ратаковски, Елена Перминова, Кэндис Свейнпол, Линда Евангелиста и другие знаменитости.

Несмотря на свою откровенность, этот комбинезон, похоже, станет любимой вещью звезд. Недавно его примерила еще одна модель – Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян. Правда, образ у нее получился не такой смелый, как у Ирины. Под комбинезон Кайли все же надела черные трусики, а верх прикрыла пиджаком.

Сложно представить, что такую вещь может носить кто-то еще кроме супермодели с идеальной фигурой. Фото: Инстаграм.

Если раньше показы новых коллекций собирали вокруг подиумов сотни зрителей, то теперь из-за пандемии коронавируса дефиле переместились в виртуальную плоскость. Вот и известный бренд Mugler представил свою коллекцию сезона весна-лето 2021 в цифровом формате. В показе кроме Ирины Шейк приняли участие модели Белла Хадид, Хантер Шафер и Доминик Джексон.

Ирина много работает, сегодня она – лицо десятков известных марок. Модель живет в Нью-Йорке и растит дочку Лею, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. В одном из интервью Ирина призналась, что ее дочке совсем не нравится, как она выглядит на рекламных постерах. Гораздо больше Лея любит маму в естественном виде, без прически и вечернего макияжа.

Поклонники пришли в восторг от того, как Ирина выглядит в этом наряде. Фото: Инстаграм.

Воспитывать дочку Ирине помогает мама. Девочка ходит в русский детский сад, смотрит русские мультики и слушает русские детские песенки — например, «Чему учат в школе» Владимира Шаинского.

Несмотря на расставание с Ириной, Брэдли Купер тоже старается проводить с Леей как можно больше времени. Если манекенщица занята на съемках, за четырехлетней дочкой присматривает Брэдли. В итоге Лея проводит с отцом ничуть не меньше времени, чем с мамой.