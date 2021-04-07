Не перевозит, но кормит: Японская авиакомпания продает за 40 тысяч рублей обед в самолете на земле

На борту самолета одновременно находятся всего 60 пассажиров. Фото: EAST NEWS

Крупный японский авиаперевозчик All Nippon Airways предложил необычную услугу – обед в самолете на земле. Несмотря на высокую цену первые «посадочные талоны» были раскуплены моментально.

Стоимость обеда в салоне первого класса составляет 59800 йен (около 41,3 тысячи рублей), перекусить в бизнес-классе можно за 29800 йен (примерно 20,6 тысячи рублей).

Пассажиры поднимаются в Boeing 777, стоящий в токийском аэропорту Ханеда, по талонам, напоминающим настоящие посадочные. Во время обеда периодически звучат объявления от экипажа самолета.

Единственным отличием от настоящего полета, если не считать, что лайнер все время стоит на земле, стало разрешение не пристегивать привязные ремни.

В авиакомпании заявили, что строго придерживаются требований социальной дистанции, поэтому на борту самолета одновременно находятся всего 60 «пассажиров».

Необычный обед первоначально планировался как разовая акция, но ввиду того затея оказалась удачной, в All Nippon Airways решили продлить спецпредложение.