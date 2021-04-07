Французские вина и коньяки могут стать дефицитом

Для красных сухих вин, которые составляют более 70% французского экспорта, падение продаж составило более 7%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2021 год отмечен резким падением стоимости французских вин: в ежегодном отчете французских сельскохозяйственников опубликован отдельный доклад, в котором местные виноделы выражают беспокойство по поводу производства спиртных напитков.

Объем продаж французских вин за рубежом снизился почти на 5% и находится на одном из самых низких уровней на рынке за последние 15 лет.

Как говорится в отчете, еще до начала коронавирусной пандемии французские экспортеры пострадали не только от Brexit, но и от введения пошлин: в октябре 2019 года президент Дональд Трамп ввел добавочные 25% пошлин на французские вина, ввозимые в США.

Но все же главной причиной потерь является кризис, к которому привела мир пандемия коронавируса. Последовательные ограничения, введенные по всему миру, привели к закрытию баров, ресторанов, отелей, ночных клубов, а также к отмене всех мероприятий, концертов и фестивалей. А в некоторых странах и вовсе стало запрещать продавать алкоголь.

- В этом нестабильном экономическом климате все категории вин пострадали от замедления экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, - делают выводы эксперты журнала FranceAgrimer.

Для красных сухих вин, которые составляют более 70% французского экспорта, падение продаж составило более 7%. Что касается игристых напитков, то их экспорт упал почти на 30%. По крепким спиртным напиткам самое значительное снижение зафиксировано у коньяка – на 21%.