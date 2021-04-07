Неожиданный поворот в деле Флойда: суду представлено видео, которое может все изменить

Кадр с полицейского регистратора в момент задержания Флойда.

В США продолжается судебное разбирательство по делу о гибели темнокожего Джорджа Флойда, чья смерть привела к массовым беспорядкам.

Защита экс-офицера полиции Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца, представила суду новые доказательства невиновности своего подзащитного.

До сих пор главным аргументом обвинения было время, в течение которого Шовин якобы стоял коленом на шее – в материалах дела говорится о девяти с лишним минутах. Ранее это время не подвергалось сомнению, благодаря большому количеству видеозаписей с места происшествия.

Однако во время допроса главы полиции Миннеаполиса Медарии Аррадондо адвокат Шовина, Эрик Нельсон представил два видеоролика, снятых с другого ракурса – один с нагрудной камеры бывшего полицейского, а другой от случайного прохожего.

Согласно этим видеозаписям колено Шовина некоторое время упиралось не в шею афроамериканца, а в область его лопатки, что никак не могло стать причиной асфиксии.

После просмотра видео Аррадондо согласился, что в запечатленный момент Флойда действительно не душат, и заявил, что видит съемку с такого ракурса впервые.

Обвинение настаивает, что видеозаписи кардинально ничего не меняют в деле, поскольку сделаны в тот момент, когда за Флойдом уже прибыла скорая помощь.

Пока неизвестно, примет ли суд новые детали в качестве смягчающего обстоятельства. Если же нет – бывшему офицеру полиции грозит до 40 лет тюрьмы за непредумышленное убийство.