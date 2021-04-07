Геннадий Онищенко: Сегодня - Всемирный День здоровья. Не забудьте сделать 10 тысяч шагов!

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, доброе утро! Вас с Международным днем здоровья!

- А я вас поздравляю с Благовещеньем Пресвятой богородицы, Девы Марии. Женщина, родившая Бога, именно сегодня эту благую весть сообщили, что она родит от Бога.

И родив Иисуса Христа, осталась девой.

- Очень интересно.

- Поэтому не случайно, конечно, сегодня Всемирный день здоровья. А знаете ли вы, что этот день провозгласили в 1950-м году, через два года после образования ООН? Вот какое значение придается этому человеческому фактору.

А что касается сегодняшнего дня, то каждый день ВОЗ выбирает приоритеты для Всемирного дня здоровья. И в этом году избрана четвертая по значимости причина ранней смертности населения после эндокринных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. И эта четвертая причина называется «двигательная активность».

- То есть, ее отсутствие, да?

-Именно так. Поэтому сегодня всех, в том числе и вас, я призываю двигаться. Не только делать зарядку - зарядка является лишь частью двигательной активности. А это и прогулки, и танцы, лыжи-коньки-велосипед - любое движение.

- Дров наколоть?

- Наколите, если вам они нужны. И я хотел бы напомнить всем, что мы с вами в день должны, проходить пешком как минимум пять километров, а это десять тысяч шагов. И посчитать их нетрудно. В каждом мобильном телефоне есть необходимая опция. Включите ее. И обязательно за соблюдением двигательной нормы следите.

- Приступаю к подсчетам.

- Конечно, здоровью способствует и очень хорошее настроение. А когда вы двигаетесь – это я особенно для тех говорю, кто работает, сидя за столом, - я вам гарантирую, что настроение у вас повысится. Оптимистичнее станете смотреть на жизнь.

- Хорошо потопаешь – хорошо полопаешь.

- Да, двигательная активность и правильное, разумное, научно обоснованное питание взаимно связанные опции. Разумное питание - это не какие-то там дорогие продукты, которые вам персональными самолетами привозят из экзотических стран, чтобы они не испортились. Этим у нас страдает отдельная и не самая счастливая группа наших сограждан. А мы с вами просто должны больше питаться овощами, фруктами. Нужно, конечно же, следить за весом, не набирать лишнего, потому что важно обеспечить синергию между энергообменом, который, прежде всего, реализуется через двигательную активность, и калорической ценностью того объема пищи, которую потребляете.

- Какие продукты посоветуете?

- Нужно использовать ненасыщенные жиры. Это масло растительное: подсолнечное, льняное не такое дорогое масло. Орешки, семена льна, рыба любая, кстати. Конечно же, в овощах должны присутствовать бобовые. Цельнозерновые продукты. Сейчас у нас, слава Богу, хлебопекарная промышленность производит много сортов хлеба из грубо помолотой муки.

Конечно же, нужно отказаться от сахара и соли. И следить за йодированными продуктами. А йода много в рыбе, в морской капусте, которая не такая уж дорогая сегодня. И, конечно, нужно не отказываться, обязательно использовать поливитамины.

И, напоминаю еще раз, двигаться и двигаться.

- А сами пример подаете?

- Я, например, сегодня уже полтора часа позанимался зарядкой, потом прогулялся по двору. И спокойно, по холодку, как говорят, приехал на работу. И с этого времени наслаждаюсь сегодняшним праздником, который называется Всемирным днем здоровья.