Возвращение в 1980-е: Госдеп США заговорил о бойкоте Олимпиады в Пекине

Пока разрастается скандал вокруг возможного бойкота Пекинской зимней олимпиады, в столице КНР проходят тестовые соревнования на объектах будущего спортивного праздника. Фото: REUTERS

Олимпийские игры опять оказались в центре политического скандала. Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс заявил о том, что США планируют обсуждать вопрос бойкота Зимней Олимпиады в Пекине, которую Китай должен провести в феврале 2022 года. Ранее ряд европейских стран предлагали бойкотировать Чемпионат мира по футболу в Катаре, а до этого с похожими угрозами столкнулись Сочи-2014 и ЧМ-2018 в России. С 1980-х годов ни один из таких призывов не заканчивался реальными шагами. Но идеи бойкотов Олимпиад и спортивных турниров, вроде бы главная цель которых объединять все страны мира единым делом и интересами, в последнее время появляются все чаще и чаще.

ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОГО БОЙКОТА ОЛИМПИАДЫ – СОБЫТИЯ В СИНЬЦЗЯНЕ

У американского чиновника на брифинге впрямую спросили действительно ли США ведут переговоры о бойкоте со своими союзниками. «Это то, что мы, безусловно, хотели бы обсудить, и мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров. Так что это - один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем», - заявил Прайс (цитата по «Интерфакс»).

Причиной возможного бойкота Олимпиады в Пекине стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. США и их союзники считают, что там идут репрессии и нарушаются права человека: уйгуров массово закрывают в лагерях для интернированных, стерилизуют и притесняют тех, кто исповедует ислам. Китай обвинения отвергает, и заявляет, что, например, те самые «лагеря» - это центры образования, где попавшие под влияние террористов изучают китайский язык, грамоту и вообще обретают навыки коммуникации.

ИДЕИ БОЙКОТА СОЧИ-2014 И ЧМ-2018 В РОССИИ ПРОВАЛИЛИСЬ

Чуть позже в Госдепе смягчили заявление своего представителя, и вроде как заявили, что именно сам бойкот еще не обсуждался. Но в Пекине, наверняка, напряглись. И вообще угрозы срыва и игнорирования больших спортивных турниров уже стали привычными. А поводы могут быть самыми разными. Перед Сочи-2014 призывы бойкотировать раздавались от сексуальных меньшинств в ответ на принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма. В итоге в Россию все спортсмены прилетели без проблем.

Больше всех к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России призывала Великобритания. Но огромная рекламная кампания превратилась в пшик. Только несколько политиков отказались от поездки на чемпионат мира. А на церемонии открытия турнира несмотря на все политические скандалы пел Роби Уильямс. Кстати, сборная Англии на ЧМ-2018 в России добралась до полуфинала и показала один из лучших своих результатов за последнее время.

Июль 1980 года. Туристы с флагом США перед началом церемонии открытия Олимпиады в Москве, которую американцы бойкотировали из-за войны в Афганистане. Фото: EAST NEWS

ЗИМНИЕ ОЛИМПИАДЫ ВАЖНЫ ДЛЯ КАНАДЫ И ЕВРОПЫ

Последние призывы к бойкоту крупных турниров касались Чемпионата мира в Катаре 2022 года. Правозащитники считают, что во время строительства объектов к ЧМ-2022 нарушают права иностранных рабочих, и на стройках Катара уже погибли свыше 6 тысяч мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Наиболее активно в протест включились игроки сборной Норвегии. Перед отборочным с Гибралтаром они вышли в белых футболках с надписями «Права человека — на поле и вне его». И вообще боле половины норвежцев считают, что если их сборная пробьется на чемпионат мира, то она не должна будет ехать в Катар. Но, например, у главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена другое мнение. «Что происходит в Катаре, совершенно неприемлемо. Но какова цель бойкота? Положить конец тому, что произошло? Разве это сделает жизнь рабочих лучше?», - высказал он. Но ту самую футболку потом надел.

В истории с бойкотом Пекина-2022 тоже не будет единства. Вряд ли союзники США будут в восторге. Прежде всего Канада, которая в общемедальном зачете зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 заняла 3-е место. А также западные европейские страны, такие как Норвегия, Германия, Швеция… В них тоже существует культ зимних видов спорта, а снежные Олимпиады становятся одними из главных событий четырехлетия.