ММК сотрудничает с лидерами индустрии Узбекистана

Магнитогорские металлурги провели встречи с крупнейшими покупателями своей продукции в Узбекистане.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» прошла в столице республики Ташкенте 5-7 апреля. В выставке приняли участие более 100 экспонентов, в том числе ведущие промышленные компании России – соорганизатором выставки выступило российское министерство промышленности и торговли, а открыл выставку своим выступлением глава Минпромторга Денис Мантуров.

Одним из участников выставки стало ПАО «ММК», его делегацию лично возглавил генеральный директор Павел Шиляев. Он отметил, что «по итогам прошлого года Узбекистан стал крупнейшим потребителем продукции ММК среди стран СНГ», и подчеркнул, что компания заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с узбекскими партнерами. На важную роль ММК в сотрудничестве России и Узбекистана указал и Денис Мантуров в интервью «России 24»: «[На предприятиях Узбекистана] будет производиться почти полмиллиона холодного проката… сегодня поставляются с Магнитки заготовки». Действительно, ММК – основной поставщик горячекатаных рулонов на Ташкентский металлургический завод, запущенный в конце 2020 года (годовая проектная мощность – 500 тысяч тонн оцинкованного и окрашенного проката).

К числу других важных клиентов ММК в Узбекистане относится ООО «Ташкентский трубопрокатный завод», ключевой производитель стальных труб в этой стране. В 2020 году в адрес ТТЗ ММК отгрузил 66,2 тысячи тонн продукции. Не менее охотно покупают продукцию ММК представители автопрома Узбекистана: компания «UzAuto Motors», ее дочерние предприятия и подрядчики. За прошлый год в их адрес ММК поставил более 38 тысяч тонн металлопродукции. Еще один важный клиент – Группа компаний ARTEL, один из наиболее важных производителей бытовой техники и электроники в регионе Центральной Азии. В 2020 году компания приобрела у металлургов Магнитки 19,2 тысяч тонн продукции. Всего же за 2020 год ММК продал в Узбекистан 415,6 тысяч тонн металлопродукции, что эквивалентно 82% от общего объема продаж в Центральной Азии и 35% от объема поставок в государства СНГ. На выставке в Ташкенте представители ММК провели встречи со всеми перечисленными компаниями, обсудив перспективы дальнейшего развития отношений.