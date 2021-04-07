CК России: На украинских минах на Донбассе подорвались подростки

Донецкая область. Местные жители заходят в бомбоубежище на территории донецкого трамвайного депо. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России "применение запрещенных средств и методов ведения войны" в связи с противоправными действиями украинских силовиков.

- Представители Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке страны активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями. Так, украинскими силовиками были установлены мины в районе улицы Набережной поселка городского типа Славяносербска, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства 6 апреля 2021 года двое несовершеннолетних гуляли в указанном районе, и в результате контакта с боеприпасами произошел их подрыв. 17-летний подросток погиб от полученных травм, второй потерпевший 16-ти лет получил ранения. Кроме того, Киев продолжает вести прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке городского типа Зайцево Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

- В результате таких обстрелов на приусадебный участок домовладения по улице Полетаева попал, но не сдетонировал один из боеприпасов. 6 апреля текущего года 65-летняя местная жительница задела этот боеприпас, в результате чего произошел его подрыв, и женщина получила ранения, - отметила Петренко.

Убийства мирных граждан на Донбассе украинскими военными все больше становятся похожи на охоту на людей. Напомним, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения. А 3 апреля 2021 года в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской Народной Республики еще один 46-летний мирный житель получил ранения.

В СК России разъясняют, что украинскими военнослужащими в очередной раз были нарушены Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Дополнительный протокол II к ней.

Следствие устанавливает все обстоятельств указанных преступлений на Донбассе и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к их совершению.

В 2017 году в своем интервью "Комсомольской правде" официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что за четыре года юго-восток Украины потерял почти 10 тысяч граждан погибшими (в рамках расследования еще тогда были получены сведения о 116 погибших детях) и более 22 000 - ранеными. В СК России папки с расследованием преступлений украинских военных заняли две комнаты, где стеллажи стоят до самого потолка. В них показания 136 тысяч свидетелей и потерпевших.

"В рамках расследования 150 уголовных дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица Вооруженных сил Украины, привлекаются к уголовной ответственности. По данным ОБСЕ сотрудниками специальной мониторинговой миссии зафиксировано более 4 тысяч обстрелов (по состоянию на июль 2017 г.) Донбасса украинскими силовиками", - рассказала тогда "КП" Светлана Петренко.

В СК России папки с расследованием преступлений украинских военных заняли две комнаты, где стеллажи стоят до самого потолка. В них показания 136 тысяч свидетелей и потерпевших. Фото: Следственный комитет России

Под представителя СК России только в 2017 году в Европейский Суд по правам человека потерпевшими жителями Донбасса было направлено более 3000 заявлений, и более половины из были приняты к производству. Граждане Украины также регулярно приезжают в Россию, заявляют о готовности помогать в расследовании военных преступлений, сообщают всю необходимую информацию для следствия, предоставляют фото и видео материалы.

В СК России уверены, что рано или поздно восторжествует закон и на Украине, и тогда все эти материалы будут востребованы на новом процессе, подобном Нюрнбергскому. По-другому быть не должно: слишком много людей верят в то, что за свои военные преступления украинские националисты понесут заслуженное наказание.