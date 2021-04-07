Инцидент на «Боровицкой»: кто довел старушку с собакой до сердечного приступа

Полицейский на станции метро "Боровицкая" пытался задержать старушку с собакой и отгонял сочувствующих.

Днем 5 апреля, отправившись по редакционному заданию по "красной ветке" метро, я стал свидетелем странного происшествия. Когда поезд подкатывался к станции "Боровицкая", до меня донесся истошный женский визг, заливистый собачий лай, и вопли, в которых можно было распознать слово "стило" или что-то подобное. Когда поезд остановился и двери отворились, то крики усилились, а в вагон, несмотря на час пик, никто не вошел: настолько интересное событие происходило на платформе.

Несмотря на то, что я опаздывал на мероприятие, я решил тоже выйти и посмотреть, что там происходит.

На платформе неистовствовала толпа, окружив кого-то плотным кольцом и подсвечивая телефонами.

Пользуясь журналистским удостоверением, я протиснулся в середину и увидел, что там происходит некое взаимодействие полицейского и тетки с собакой. Молодой полицейский простирал руки к тетке, а она била его авоськой по лицу, садилась на пол и пронзительно истерила: "не тронь меня".

- Женщина, тут нельзя с собакой, - говорил полицейский, беспомощно оглядываясь.

- Можно! Что она тебе сделала, стило позорное! - кричала толпа.

Собака в попонке одобряюще гавкала. Народ снимал на видео и негодовал.

Я тоже достал фотоаппарат и принялся было негодовать. По всему выходило, что полицейский обижает женщину с собакой. Однако, приглядевшись к даме, я нашел в ней старую знакомицу. Я видел ее еще когда учился в Литинституте и ездил по этому маршруту. Потом, когда с животными в метро перестали впускать, периодически встречал ее у выхода станции «Арбатская». Пару дней назад эту тетю я видел на открытии кинотеатра «Художественный». Через огромные окна кинотеатра было видно, как она сидит на лавочке с белым псом в попоне и стреляет у выходящих журналистов.

Как было нетрудно догадаться (и подтвердили очевидцы), дама с собачкой проникла внутрь метро и одолевала граждан просьбами помочь на корм. Здесь она была встречена полицейским и разгорелся скандал. Пассажиры немедленно стали гражданским обществом и решили, что они находятся на митинге в поддержку Навального. Граждане вытащили телефоны, стали снимать свару и орать на милиционера. Крики были такими:

- У тебя мать есть?

- Где доказательства, что она попрошайничала? Да она одета дороже, чем вы.

- Какое право вы имеете ее уводить! Народ за нее!

Толпа призывала снимать мента на видео и выкладывать в соцсети.

Бабка, воспользовавшись ситуацией, стала истерить и бить милиционера сумкой по лицу под одобрение общественности. На него же стала наскакивать и царапать еще одна не очень трезвая гражданка. "Скотина", - кричала гражданка. В этом месте полицейскому отказала выдержка, он замахнулся на наскакивавшую на него женщину.

Толпа взревела. Однако полицейский и не думал уходить. Действо затягивалось.

- Ей сейчас плохо будет, - подсказал кто-то из снимающих на айфон.

В тот же миг гражданка, перестав бить полицейского сумкой, прислонилась к стене и стала мелко трястись в падучей.

- Сука, до чего человека довел. У нее же сердечный приступ, - хором воскликнули блогеры.

Кто-то закричал "Скорую срочно!". Но никто ни за какой скорой не побежал, все продолжили снимать зрелище.

В инстаграме уже написали, что вчера на Боровицкой мент попытался скрутить бабулю "за спущенную маску" и довел до сердечного приступа. В популярном инстаграм-канале написали, что полицейский попытался скрутить, а потом довел до сердечного приступа пенсионерку за то, что она спустилась в метро с собакой.

Кстати, сердечного приступа не было. Полицейский сам вызвал медиков. Собачница вполне себе ожила и предприняла попытку отправиться вояжировать по метро, но не тут-то было. Уже в сопровождении медиков и полиции она была доставлена в отдел для дальнейшего разбирательства.