МВД РФ: массовой замены паспортов в России не планируется

МВД России предложили дополнить 20-ю страницу паспорта сведениями о порядке выдачи и замены. Фото: Олег УКЛАДОВ

О том, что российские паспорта будут меняться, говорят регулярно. Рано или поздно бумажные вытеснят пластиковые карточки, с полным набором биометрии гражданина, но пока речь идет о незначительных изменениях в настоящих документах.

МВД России предложили дополнить 20-ю страницу документа сведениями о порядке выдачи и замены паспорта. В тексте появится уточнение, что паспорт обязателен для граждан России с 14 лет, что является основным документом, который удостоверяет личность гражданина России на территории страны.

- Никаких массовых замен паспортов не планируется, просто в случае принятия изменений граждане будут получать паспорта уже на новом бланке, - прокомментировали слухи в МВД РФ.

Также в паспорте может появиться новая графа "группа крови" и "резус фактор", которые позволят врачам не терять время при оказании скорой медицинской помощи.

Ранее в МВД России обнародовали поправки, которые должны изменить действующий порядок замены гражданских паспортов. По достижению 20 и 45 лет, документ будет действовать еще 30 дней после дня рождения.

В МВД отметили, что замена паспорта не должна лишать людей "полноценной общественной, политической, экономической жизни".

Напомним, что с 1 июля 2023 года граждане получат право по желанию оформлять вместо бумажных электронные паспорта. Документ размером с кредитку будет не только удостоверять личность гражданина, но и нести в себе информацию свидетельства о рождении, регистрации, водительских правах, СНИЛС, ИНН, медицинские данные и даже биометрию владельца документа: фотографию в высоком разрешении, отпечатки пальцев и радужку глаза.