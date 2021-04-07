Два любовника заставили москвича заплатить им полмиллиона, чтобы не публиковать его интимное видео в сети

Любовников-вымогателей ищут, им грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился 44-летний Махмуд А.*, старший аналитик одного из крупнейших российских магазинов спорттоваров. Краснея и смущаясь, Махмуд поведал полицейским о том, что стал жертвой сексуальных вымогателей. Некоторое время назад Махмуд скучал вечером дома и решил, что пора завести новые знакомства. Нашел специализированный сайт, где познакомился с мужчиной, разделяющим его интересы, который представился как Магомед*. Переписка быстро перешла в интимное русло, и парочка решила перевести общение в реальный формат. Романтическое свидание назначили у Махмуда дома, в квартире на Волгоградском проспекте.

В назначенное время на пороге квартиры Махмуда появился Магомед, но не один, а с другом по имени Абдулла*. В процессе свидания Абдулла незаметно снял на камеру мобильного телефона Махмуда, когда тот уединился с Магомедом. Когда интимная встреча закончилась и новоиспеченные «друзья» засобирались домой, Абдулла показал Махмуду видеозапись. Новые знакомые потребовали от Махмуда деньги за нераспространение порочащей его честь видеозаписи. Перепуганный горе-любовник согласился и вместе с "кавалерами" отправился в ближайший банкомат, где снял крупную сумму денег и передал своим новым товарищам.

«Сразу после свидания новые знакомые 44-летнего Махмуда стали его шантажировать, угрожая распространить интимное видео с его участием. Мужчина испугался за свою репутацию и передал вымогателям 450 тысяч рублей. После передачи денег Абдулла и Магомед скрылись.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ - Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Любовников-вымогателей Магомеда и Абдуллу ищут, им грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.

*- все имена изменены