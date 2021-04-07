Годовщина локдауна: Мы прорвались!

Группа «Билет на Луну»

Мероприятие состоялось в воскресенье, 4 апреля, и длилось в эфире радиостанции «Комсомольская правда» почти весь день – с 13.00 до 22.00 по московскому времени.

Как и тот, самый первый объединяющий онлайн-концерт, который собрал всех в период самоизоляции, многих поддержал и утешил и теперь стал традицией. И даже, можно сказать, символом нового времени. Символом того, что хотя все массовые мероприятия и запрещены, благодаря радио и социальным сетям мы все равно можем объединяться и чувствовать это на расстоянии.

Группа «Альянс»

За год привычная жизнь стремительно поменялась. И мы не только выжили, но и научились побеждать неблагоприятные обстоятельства. С тех пор мы стали сильнее и еще сплоченнее, о чем свидетельствует серия состоявшихся за этот период подобных радиомарафонов. Музыканты, политики, бизнесмены активно нас поддерживают до сих пор, чтобы сложившаяся традиция не умерла, едва родившись.

Так, партнером радиомарафона «Годовщина локдауна: Прорвались» стал оператор мобильной связи Tele2. Tele2 – это оператор, который устанавливает другие правила на рынке мобильной связи. Впрочем, как и сама радиостанция «Комсомольская правда», которая моментально откликается на перемены в обществе и задает свою волну.

Группа Casual

В клуб поприветствовать участников марафона и радиослушателей приехал лично Роман Карманов, первый заместитель генерального директора АО ИД «Комсомольская правда», генеральный директор Радио «Комсомольская правда». Он признался, что коронавирусный год, как ни парадоксально, для Радио «Комсомольская правда» оказался одним из лучших. Теперь голос «Комсомолки» будет звучать не только от Калининграда до Владивостока, но и до Камчатки. Наши волны докатились и туда. «Возможно, сегодняшний концерт стоит воспринимать как предвестие конца пандемии», – понадеялся Роман Карманов.

Роман Карманов, первый заместитель генерального директора АО ИД «Комсомольская правда», генеральный директор Радио «Комсомольская правда»

Весь день в прямом эфире из Мумий Тролль Music Bar для слушателей нашего радио играли: «7Раса», группа «7Б», Casual, «Альянс», «Билет на Луну», Билли Новик, «Керамика», «Мертвые дельфины», «Ромарио», «Свинцовый туман».

Музыканты делились новостями, планами, рассказывали, как провели карантин. У всех он прошел плодотворно. Как, впрочем, и заведено у творческих людей – ни дня без строчки. А тут – столько свободного от гастролей времени появилось…

«Керамика» рассказала, что за время карантина много чего посадила на даче и написала достаточно песен, чтобы всех покорить. Некоторые из членов группы даже сделали прививку от ковида. Хотя никто никого ни за что не агитирует. Ребята просто озвучили свою позицию.

Группа «Керамика»

Билли Новик еще раз публично признался в любви к «Гражданской обороне» и непосредственно к Егору Летову, а Ромарио пять месяцев жил на даче с семьей и вспоминает карантин с ностальгией. По его признанию, никогда в жизни такого не было… Но не бездельничал: освоил новую ударную технику на гитаре и написал новый альбом.

Ромарио

«7Раса» тоже произвела новый сольный альбом.

Звонили и высказывали свое мнение насчет нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки врачи, другие эксперты, любимые артисты.

Выступившие гости оставляли свои автографы на памятных майках с надписью «Годовщина локдауна: Прорвались», о чем их просил ведущий на музыкальной площадке Вадим Саралидзе.

Группа «7Раса»

В это же время на связь со студией Радио «Комсомольская правда» выходили эксперты, которые подводили итоги того, что случилось в разных сферах нашей жизни в прошлом, ковидном году, и давали прогнозы на 2021-й.

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян напомнил, что туротрасль в прошлом году перенесла несколько ударов. Первым стало «закрытие» Китая: на Хайнань летали рейсы из 15 городов России. И если этот удар пережить удалось, то последующее «закрытие» Европы, а потом и остального мира обернулось гораздо более серьезными потерями. Вслед за этим прервалось сообщение между регионами России, упали продажи у авиакомпаний, железных дорог, отельеров, турагентов и туроператоров. Стало понятно, что масштаб потерь – катастрофический. Что касается туристического сезона-2021, то, по мнению Алексана Мкртчяна, следует ожидать серьезного роста стоимости отдыха в Крыму. Этим летом будет полностью открыта Турция, вернутся Кипр и Греция.

Группа «7Б»

Об очень важных вещах в эфире марафона говорил руководитель Центра кардиологии и терапии больницы РАН, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского института кардиологии, кандидат медицинских наук Константин Иванов. Во-первых, по его словам, пандемия стала колоссальным вызовом для медицинского сообщества и масштабной его проверкой. Особенно это касалось молодых врачей. Потому что система доказательной медицины в случае с ковидом не работала – успеха добиться позволяли только клиническое мышление и командная работа. Потому что врачи не знали тогда, с чем они столкнулись. И, что самое важное, до конца не знают и сейчас, добавил ученый. Следовательно, ведение здорового образа жизни людьми всех возрастов становится критически важным! Врач напомнил, что пациенты с ожирением, высоким уровнем сахара в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями переносили коронавирус значительно тяжелее, и последствия ковида зачастую становились для них фатальными. Нужно заниматься собой, прививать полезные привычки детям и напоминать о здоровом образе жизни родителям. Пандемия доказала, что, если в вопросах здоровья надеяться на авось, это в любой момент может обернуться бедой, подчеркнул Константин Иванов.