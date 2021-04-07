«Стал важной площадкой федерального уровня»: в Салехарде завершился очередной Форум коренных народов Севера

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в работе II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В Салехард приехало более 300 гостей. Это представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Ассоциации КМНСС и ДВ), старейшины общественники, ученые и эксперты, лидеры молодежных движений. А также руководители федеральных ведомств, от которых напрямую зависит политика в сфере национальных отношений и регулирования деятельности народов севера – руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Ямал остается регионом, способным принять у себя на территории мероприятие такого уровня не только организационно, но и содержательно. ВИП-гости едут на форум, понимая, что здесь будут обсуждаться и решаться серьезные вопросы.

«Это не единичные примеры, а системная работа, которую сразу видно, - отметил Магомедсалам Магомедов. - На Ямале зарождаются новые федеральные законодательные инициативы. Работает не какая-то единичная акция, а целый ряд программ, который поддерживает именно традиционные виды хозяйствования. Поэтому коренные народы чувствуют себя наиболее защищенными».

Избрание на новый срок Григория Ледкова президентом Ассоциации КМНСС и ДВ абсолютным большинством голосов (245 из 255) говорит о лидерстве Ямала в сфере национальной политики, особенно в том, что касается сохранения традиционного уклада жизни КМНС и гармоничного встраивания их в жизнь территории, которая активно осваивается. Ямал задает тон в поддержке коренных народов (увеличение выкупной стоимости оленины стимулирует оленеводов активнее включаться в производство, новая мера – чумовой капитал – поможет реализовать молодым семьям в тундре такие же права, которые есть у горожан, то есть обеспечить семью собственным жильем и тд), а также координирует деятельность КМНС (речь о пилотном проекте реестра КМНС, взятого за основу на федеральном уровне.

ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

«Ямал всегда делится своими лучшими наработками в области сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и развития национальной политики, касающейся коренных малочисленных народов. Все наши последние решения - повышенные кочевые, удвоенная выкупная стоимость оленины, чумовой капитал, образовательные сертификаты - они все вырабатываются на таких площадках во время общего диалога, - напомнил к гостям форума Дмитрий Артюхов. - Лучшим результатом этой работы являются демографические показатели. Когда видишь, что многодетных семей становится больше, понимаешь, что мы идем по верному пути».

Ямалу удалось достигнуть договоренности с руководством Федерального агентства по рыболовству о беззаявительном принципе для коренных народов при регулировании традиционного рыболовства. Люди будут, наконец, освобождены от необходимости подачи заявок на вылов сиговых для собственных нужд. Это же касается и предоставления отчетности за выловленную рыбу. Такое решение будет позитивно воспринято коренным населением, так как минимизирует бюрократию для людей, ведущих традиционный образ жизни. Региональные власти, ведя диалог с Росрыболовством, стоят на позициях коренных жителей.

«Мы обсудили вопросы, связанные с заявительной кампанией для коренных малочисленных народов севера и договорились, что в следующем году мы уберем заявительный принцип для тех представителей, кто будет включен в реестр. Я думаю это важная социальная составляющая», - отметил руководитель Росрыболовства Ильи Шестаков.

МАСШТАБИРОВАН НА УРОВЕНЬ ВСЕЙ СТРАНЫ

Экспертное сообщество крайне позитивно оценивает результаты форума.

«Власти Ямала уже много лет ведут системную и поступательную работу, направленную на сохранение и приумножение благополучия коренных народов, - сообщил политолог Евгений Забродин. - Дмитрий Артюхов продолжил заложенные предыдущими губернаторами традиции и во внутренней политике предпринимает ряд конкретных и понятных людям шагов по защите коренных, сохранению их культуры и традиций и в то же время по росту их качества жизни. Это заметно на федеральном уровне. Опыт Ямала по созданию реестра КМНС масштабирован на уровень всей страны. Теперь по сути для всех территорий страны Артюхову удалось сдвинуть с места и еще одно принципиальное решение – отменить заявительный принцип для рыболовства коренных. Это избавит людей от лишней бюрократии и заодно подвигнет их активнее регистрироваться в реестре КМНС. Такая последовательность говорит о целенаправленной продуманной политике».

«II Форум КМНС, который успешно прошёл в Салехарде, уже стал реальной важной площадкой федерального уровня для коммуникации сообществ коренных народов, выражения мнений и интересов, формирования запросов к органам публичной власти, - резюмировал политолог Алексей Климовский. - Видно, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжает играть ведущую роль в отстаивании интересов этой группы населения - например, им было пролоббировано по сути сенсационное решение о введении упрощённого, беззаявительного порядка выделения квот для КМНС. А переизбрание ямальца Григория Ледкова председателем Ассоциации показывает сохранение влияния Ямала в этой сфере».