Униженная Ольга Бузова ответила на скандальную выходу Ксении Собчак

Бузова о Собчак: "Женской солидарности ей еще надо поучиться". Фото: Михаил ФРОЛОВ, Борис КУДРЯВОВ

Вторые сутки фанаты Ольги Бузовой оставляют в ее блоге слова поддержки. Дело в том, что во время премии "Жара" Ксения Собчак и Филипп Киркоров едко подшучивали над поющей ведущей. В итоге униженная звезда "Дома-2" не выдержала, обозвала Ксению "крысой" и со слезами на глазах сбежала с мероприятия. Теперь же вокалистка решила ответить жене режиссера Константина Богомолова.

Ксения Собчак довела Ольгу Бузову до слез на вручении премии "Жара" в московском Crocus City Hall. Две воспитанницы шоу "Дом-2" обменивались едкими "любезностями" прямо на глазах у зрительного зала. В какой-то момент Ксения поинтересовалась у Ольги, кого ей нравится обнимать больше - Филиппа Киркорова или бывшего жениха Давида Манукяна. Бузова в этот момент как воды в рот набрала. А потом произнесла: "Ля ты крыса" и сломя голову побежала к выходу.

К слову, масла в огонь подливал и Киркоров. Он на весь многотысячный зал так и заявил: "Ты, Оля, и сама не без греха".

И вот спустя два дня Бузова заявила, что не обижается на Собчак. Но отметила, что скандальной телеведущей нужно поучиться проявлять женскую солидарность.

"Сколько в нашем мире красавиц, которые несчастны. А смотришь порой на девушку... Вроде ничего особенного в ней нет, ладненькая, хорошая. Но она себя любит и принимает. Благодаря этому она становится шикарной женщиной. Ксения - шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес. Я 17 лет нахожусь в шоу-бизнесе и каждый раз поражаюсь", - цитирует Бузову "СтарХит".

На Филиппа телеведущая тоже не держит зла. Более того, Бузова уверена, что они с королем поп-сцены очень похожи. "Мы очень доверяем людям. А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются", - вздыхает Оля.