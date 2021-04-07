«Единая Россия» помогает волонтерам подготовиться к выборам

Участникам проекта рассказали о базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

ЗА СПИНОЙ – УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

«Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», - пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Эксперт рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями.

Участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии.

«За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», - считает председатель правления ФоРГО Константин Костин. Поэтому крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, добавил эксперт.

Такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики.

«Запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на него - признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти», - считает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

ТРЕТЬ ЗАЯВЛЕНИЙ – ОТ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Сами кандидаты из числа волонтеров точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент России Владимир Путин. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению главы государства, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления.

«Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет.