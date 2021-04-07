Единая база проверки прав остановит неадекватность за рулем: какие выводы можно сделать из аварии каршеринга и такси в Москве

3 апреля на улице Орджоникидзе в Москве столкнулись каршеринговый автомобиль и такси. Оба водителя погибли на месте. Чуть позже выяснилось,что виновник аварии, взявший KIA Rio в каршеринг, уже месяц как был лишен водительских прав. То есть, если бы автоагрегатор знал об этом, доступ к сервису был заблокирован, и две человеческие жизни были бы спасены. Но увы! - черным списком лишенных прав москвичей владеет только ГИБДД. Хотя необходимость введения единой базы нарушителей назрела давно. Более того, если система покажет свою успешность на проверки водителей каршеринга, ее можно применить на такси. Так что же нужно для того, чтобы столичные дороги стали безопаснее?

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