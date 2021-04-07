Медведей «мытищинского Рэмбо» увезли в Тульскую область

Медведей из личного зоопарка Барданова переправили в Тульскую область. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Гималайских медведей, которые жили на приусадебном участке «мытищинского Рэмбо» Владимира Барданова, 7 апреля перевезли в Тульскую область. Им нашли новый дом — «Епифаново подворье». Оно расположено в деревне Комиссаровка Кимовского района. Информацию о транспортировке медведей корреспонденту kp.ru подтвердил владелец фермерского хозяйства Сергей Рогожин:

— Прямо сейчас идет погрузка животных. Для медведей приготовили просторный вольер со рвом. Это так называемое полувольное содержание. Первое время медведи пробудут на карантине.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова накануне во время пресс-конференции сообщила, что медведей Барданов купил в разных местах. Первый достался от «Московского театра иллюзий», второй — из компании по производству изделий из меха.

Источник «Комсомолки» в администрации Мытищинского городского округа, к которому относится поселок Вешки, добавил:

— У него также есть енот, два аллигатора и барсук. Однако никаких документов на них семья не предоставила. Животных будут изымать, но пока непонятно, что с ними делать и куда пристроить.

Напомним, Сергей Барданов устроил перестрелку со спецназом 30 марта. К нему в дом пришли с обысками сотрудники полиции и ФСБ. Хозяин проходил по делу о незаконном обороте оружия. Силовиков москвич встретил парой гранат, а затем открыл стрельбу. Спецоперация по задержанию длилась более восьми часов. В итоге дом Владимира Барданова сгорел, хозяин погиб в огне. В ходе штурма пострадал один спецназовец.

В доме «мытищинского Рэмбо» нашли огромный арсенал оружия — автоматы, винтовки, пистолеты и десятки тысяч охотничьих патронов разного калибра.

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