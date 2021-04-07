На каких ошибках подорвались участники «Тотального диктанта» разных лет

Красноярск. Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности `Тотальный диктант`. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Бывало, в диктанте ни одной орфографической ошибки, при этом пять-семь пунктуационных. Наоборот - когда идеальная пунктуация и много грамматических ошибок – не встречал ни разу». Главный редактор портала «Грамота. ру» и председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов объясняет свое наблюдение распространенными мифами.

Считается, например, что грамотность – это знание в первую очередь орфографических правил, а знаки препинания – дело второстепенное. Поставить лишнюю запятую гораздо лучше, чем вообще не поставить, а пауза в речи – это всегда запятая на письме. Вот вам еще два заблуждения. А еще бытует ошибочное мнение, что правил пунктуации на самом деле нет: автор сам решает, какие знаки где ставить, а задача пишущего диктант – случайным образом угадать авторскую пунктуацию.

Пунктуация, конечно же, важна – она помогает точно передать смысл сказанного (вспомните «казнить нельзя помиловать»). Правила есть, а незнание их не спасает от ответственности, что четко отражает система оценивания работ. Чтобы претендовать на «пятерку», можно сделать только одну пунктуационную ошибку. «Хорошо» ставят, если допущено не более четырех ошибок (в разных вариациях). Не более восьми, из которых орфографических не более четырех, - это «тройка». Вполне достойный результат, считают организаторы, ведь тексты диктуют сложные - сложнее, чем в школе.

А вот девять и больше ошибок – это гарантированная «двойка», уж не обессудьте. Есть и обнадеживающий момент: спорные варианты всегда решаются в пользу пишущего. Таких вариантов может быть очень много. Сейчас сядьте, а то упадете: в тексте 2015 года в одном предложении допускалось 57 (!) правильных вариантов расстановки знаков препинания. И это, по словам Пахомова, не предел.

Теперь о «любимых» ошибках в текстах прошлых лет. Мы собрали пять самых распространенных, чтобы участники нынешнего «Тотального диктанта» повторили правила и не оплошали 10 апреля.

1. «…мешался меж зубов, как чересчур большая и плохо проваренная клёцка.»

Часто участники не замечают и пропускают запятые перед сравнительным оборотом с союзом «как». Мешался меж зубов — как? Как чересчур большая и плохо проваренная клёцка.

2. «Его язык, мерно работавший и без единой запинки произносивший слова немецкого, легко выдавал сложноподчинённые коленца.»

Одна из распространённых ошибок - лишние знаки препинания при однородных определительных оборотах. В данном случае многие влепили запятую перед «и», а ведь союз соединяет однородные причастные обороты.

3, 4. «Современники вспоминали: Горькому, когда он читал пьесу вслух, лучше всего удавалась именно роль Луки.»

В этом предложении сложности вызвали два момента: первый - не все поставили двоеточие, второй – часть предложения после двоеточия некоторые ошибочно взяли в кавычки, решив, что это прямая речь. Теперь по порядку. Почему двоеточие? Это бессоюзное предложение, в котором вторая часть раскрывает содержание первой. Тире, если очень хочется, поставить тоже можно, но по правилам идеально подходит именно двоеточие.

Теперь о том, почему не нужны кавычки. Прямая речь - один из вариантов передачи чужой речи без каких-либо изменений, то есть дословный. В приведенном примере речь идет о каких-то современниках, которые что-то вспоминали о Горьком.

5. «Куда же Наташа исчезает из больницы и кому теперь ночлежка принадлежит?» И снова коварная запятая влезла перед «и» в ряде работ и испортила оценку. Напоминаем правило: в сложносочинённом предложении с союзом «и» не ставится запятая, если его части объединены побудительной, восклицательной или вопросительной интонацией. Нам подходит третий пункт.

И ЕЩЕ ТОНКОСТЬ

Вводные слова и конструкции также из года в год вызывают сложности у пишущих диктанты. К примеру, наречия «одновременно» и «вообще» обособлять не нужно, но их часто принимают за вводные и выделяют запятыми. Та же история с наречным сочетанием «в целом»