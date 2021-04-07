"Мамочка смотрит с небес": Шепелев довел до слез признанием о сыне от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев разместил в блоге редкую фотографию с сыном от Жанны Фриске. Фото: Instagram.com

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева 7 апреля 2021 года отмечает день рождения. Платону исполнилось восемь лет. Мальчик появился на свет в Майами. По случаю важной даты телеведущий поделился сокровенным.

Дмитрий Шепелев разместил в блоге редкую фотографию с сыном от Жанны Фриске. Мама Платона умерла, когда ему было всего два года. С тех пор его воспитывает отец. Шоумен первым поздравил отпрыска с Днем рождения. Телеведущий разложил в гостиной подарки, а также украсил дом воздушными шарами. Наследник заранее озвучил, что хочет на праздник новый телефон и теннисную ракетку. Платон серьезно занимается большим теннисом, тренируется по многу часов каждый день.

Шепелев в этот важный для него день рассказал о своих первых ощущениях от отцовства. "Восемь лет назад в этот день 7 апреля, через час после рождения, врачи попросили меня сопроводить Платона на осмотр. И я хорошо запомнил, что каждое прикосновение к нему постороннего человека вызывало у меня просто животный рефлекс, инстинктивное желание защитить: «Эй, полегче! Уколоть его вздумали? Я вам сейчас покажу. Поаккуратнее с моим сыном. Я серьезно, лучше не прикасайтесь». Такая была первая реакция", - написал он в блоге.

Дмитрий особо отметил, что он и его наследник очень близки. "Мы больше чем отец и сын. Больше чем друзья. И знать это - огромное счастье. Я очень горжусь его талантами, его успехами и уважаю за характер. С Днем Рождения! Папа рядом", - добавил шоумен.

Он пообещал рассказать Платону о его маме. "Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну - жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор", - рассуждает Шепелев в книге "Жанна", которую посвятил памяти артистки, скончавшейся в 2015 году от рака мозга.

Трогательно обратилась к племяннику и сестра покойной певицы Наталья. Она разместила видео с Платоном. "Желаю тебе, чтобы тебя окружали только верные друзья. А мы будем ждать, когда ты подрастешь, ты все поймешь и придешь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним о тебе. С твоим праздником, наш маленький принц", - написала девушка.

В свою очередь, дедушка мальчика Владимир Фриске пожаловался, что не может связаться с ребенком по телефону в этот день и вообще не знает, где находится Платон. "Как я его поздравлю? Я даже не знаю, где он находится! Я не могу даже в Интернете написать поздравление. Шепелев ему ничего не разрешает, он боится, что если Платон выйдет на связь с нами, то сразу же сбежит от него, однозначно", - сокрушается Владимир Борисович. При этом отец Фриске отметил, что не теряет надежды начать общаться с Платоном, сообщает Blitz.plus.

Поклонники Жанны Фриске оставляют на страничке Шепелева много теплых слов: "Мама тоже рядом. С именинником!", "Мамочка тоже смотрит с небес и гордится им!", "Рожден в Благовещение - хорошо. Пусть будет здоров и счастлив!", "Прочитала и расплакалась. Дмитрий, Вы молодец. Здоровья сыну, и оставаться также больше чем сын и отец", "Растрогали до слез. Счастья и светлой дороги сыночку!".