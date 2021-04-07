Китай не прогнется: США готовы бойкотировать олимпиаду в Пекине

Америка призывает бойкотировать Зимний Олимпийские игры в Пекине в 2022 из-за систематических нарушений прав человека в Китае. Фото: Shutterstock

В кои-то веки Соединенные Штаты пустились вдогонку за… Северной Кореей! Только Пхеньян объявил, что не будет участвовать в летней Олимпиаде в Токио, дескать, боится за здоровье своих атлетов в пандемию, как тут же в Вашингтоне заговорили о бойкоте зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. И неважно, что представитель Госдепа опроверг, что такая возможность рассматривается администрацией Байдена. Тема заявлена. Шар пущен.

В Америке, по сути, инициирован процесс окончательного разрушения Олимпийского движения. Сама идея бойкота Олимпиады, пусть даже пока не оформленная в политическое решение, разрушает смысл всемирных Игр. «О спорт, ты - мир!» - их главный девиз. И любое намерение превратить Игры в орудие вражды и давления на неугодных - явное покушение на убийство возрожденного 125 лет назад Пьером де Кубертеном современного Олимпийского движения.

Первое покушение было совершено в 1980-м, когда США при администрации демократа Джимми Картера бойкотировали летнюю Олимпиаду в Москве - чтобы наказать СССР вторжение в 1979 году в Афганистан. Союзники американцев, по закону стаи, к нам тогда официальные делегации тоже не прислали. В 1984-м прилетела «ответка» - теперь уже Советский Союз, поддержанный, разумеется, всем социалистическим лагерем, бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

В 1980 Америка бойкотировала Олимпиаду в СССР. Фото: Фото Сергея Метелицы /Фотохроника ТАСС/

Прошло время. И все, казалось бы, согласились, что Олимпиада и «бойкот» - понятия несовместимые. Наломали дров, но тогда была холодная война, соперники в которой казались непримиримыми. Все это уже в прошлом…

Но вот прошла зимняя Олимпиада в Сочи. 2014-й. Торжественное закрытие триумфальных для России Игр - и по результатам, и по уровню организации, и по восторженным оценкам участников и гостей. А в новостях феерическое представление на стадионе Фишт соседствовало с гарью от горящих покрышек на «евромайдане» в Киеве, где за день до этого произошел госпереворот.

Что было потом - напоминать не надо. Крым, «русская весна». Запад поначалу опешил, понял, что проиграл. Но был решителен в том, чтобы попытаться взять реванш. Санкции - это само собой. Но нужен удар по престижу России, надо было «обнулить» те симпатии к ней в мире, которые возникли благодаря «лучшей Олимпиады в истории Игр» (такие оценки давали не мы, а нам). И возник смутный, но упорно раскручиваемый скандал с «программой государственного допинга», раскрытой перебежчиком Родченковым, благодаря которой, якобы, российские атлеты и стали первыми. Иди теперь - отмывайся…

Это был второй удар по универсальному характеру Олимпиад. Не такой жесткий, как бойкот, но эрозия олимпизма, выдаваемая за борьбу с «нечестными русскими», продолжилась.

Во время Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году на Украине был инициирован Майдан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот - новая глава в попытках превратить спорт в орудие политической борьбы без правил. Причиной, по которой американцы, дескать, готовы бойкотировать Олимпиаду в Пекине сами и призвать к тому же своих союзников и друзей - «систематическое и грубое» нарушение китайским государством священных прав человека. Вспомнили, после почти двадцати лет забвения, бедных уйгуров. Тут же добавилась «угроза» автономии Гонконга, вызывающее поведение Пекина в Южно-Китайском море.

Никаких проблем с обоснованием решения о бойкоте китайской Олимпиады у американцев не будет, это дело пропагандистской техники, давно и хорошо отлаженной. С Китаем у США принципиальный вопрос: будет ли Пекин пытаться оспаривать мировое лидерство Вашингтона и его природное право быть во всем первым, включая экономику, или нет? Если нет, тогда американские атлеты поедут на Игры-2022 и покажут всем, кто и в спорте главный. А если Пекин все-таки решит бросить вызов мировому лидеру, то поплатится за это. В том числе и Олимпиадой.

Поэтому решение о бойкоте, пока отрицаемое Госдепом, будет принято позже, когда станет ясно, прогнется Китай под Америку или нет. Потому что дарить противнику уникальную возможность повысить свою репутацию и вызвать к себе симпатию всего мира за счет образцовых Игр - а по-другому у китайцев и не получится - американцы не собираются.

Страх перед грозящим твоему мировому господству конкурентом сильнее, чем идеалистические мечты о всеобщем спортивном братстве барона де Кубертена. Если Олимпийское движение способно укрепить позиции твоего противника, то нельзя давать ему такого преимущества, пусть и ценой разрушения Игр.