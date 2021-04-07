«Единая Россия» сделала ставку на омоложение: праймериз партии ставит рекорды по количеству кандидатов до 35 лет

Более 2000 человек уже подали заявки на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 2000 человек уже подали заявки на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЦИК «Единой России», более трети участников праймериз — волонтеры, врачи, учителя, работники социальной и культурной сфер. 32% – представители малого и среднего бизнеса. 29% – действующие депутаты различного уровня.

Регистрация кандидатов стартовала три недели назад — 15 марта и продлится до 29 апреля. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чечня.

«Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования. В случае победы участники праймериз станут кандидатами от «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре этого года.

«Неравнодушные люди — важный кадровый ресурс»

Многие из желающих поучаствовать в праймериз впервые пришли в политику. 31% участников, подавших заявки на участие в предварительном голосовании, моложе 35 лет. 41% кандидатов — беспартийные. Поэтому в партии для них провели специальный обучающий семинар. Общественникам и волонтерам, которые хотят принять участие в предварительном голосовании партии, рассказали о том, как зарегистрироваться и подать документы на участие в процедуре, как пользоваться личным кабинетом кандидата на официальном сайте и с чего начать свою избирательную кампанию.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями.

По словам Виктора Потуремского, участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям.

- Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий, - отмечает эксперт.

По мнению руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Костюкевича, такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы.

- Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос - признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти, - отмечает Игорь Костюкевич.

В «Единой России» уверены, что именно новые лица из числа добровольцев, оказывавших помощь людям во время разгара пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления.

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии «Единой России».

- За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами. Поэтому крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, - замечает Константин Костин.

Волонтеры в политике

Идею о более широком участии волонтеров в политике ранее поддержал Владимир Путин. В марте на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе» президент отметил, что это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда пообещал, что партия окажет общественникам помощь в подготовке к выборам.

- Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес, кому близка модель «Единой России», - говорил ранее журналистам Андрей Турчак.

Волонтеры, подавшие заявки на участие в праймериз, точно знают, зачем идут в политику. Так, детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов и продвижение их в массы. Он хочет сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мне близка идея волонтерства и я уверен, что благодаря участию в предварительном голосованиио нашем проекте «Волонтер» узнает максимальное количество людей и вступит в наши ряды, - говорит заместитель руководителя регионального отделения банка из Краснодара Владимир Мацкевич.

Само голосование пройдет по максимально открытой модели с 24 по 30 мая в электронной форме – все зарегистрированные на территории России избиратели смогут принять в нем участие. За ходом голосования, открытостью и легитимностью процедуры на федеральном уровне и в регионах следят специально созданные оргкомитеты. Они более, чем на половину также состоят из общественников: лидеров НКО, журналистов, гражданских активистов. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который запланирован на середину июня.