Денис Пушилин: Украина готова к возобновлению войны

Глава ДНР Денис Пушилин во время пресс-конференции в день седьмой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Об эскалации конфликта

"Ситуация идет по нарастающей, количество обстрелов увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился с новыми гостями. Мы привыкли к тому, что как только приезжают новые европейские или американские гости на своеобразные экскурсии, идет демонстрация силы со стороны вооруженных формирований Украины. Наверняка по команде. Вчера на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине, присутствовали представители аппарата атташе американского посольства по вопросам безопасности – и в 16:40 населенный пункт Васильевка подвергся очередному обстрелу...

… То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, и это зафиксировано в отчетах СММ ОБСЕ, и то количество личного состава, которое сконцентрировано вблизи линии соприкосновения, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий…

… Желание освободить территории Донбасса, подконтрольные Киеву, русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, - такое желание есть. Но война страшна. Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то, где мы остановимся, никто сейчас не скажет".

О призыве и добровольцах

"Призыв у нас пробный и добровольный. Потом мы планируем выйти на всеобщий призыв, когда к этому все будет готово. Этот первый призыв у нас небольшой, всего 200 человек. Желающих уже сейчас гораздо больше…

…Что касается мобилизации всеобщей, то я очень рассчитываю, что до этого не дойдет. И на данный момент нет такой необходимости проводить полную мобилизацию. Но это на сегодняшний момент…

…Что касается резерва. Он тоже у нас есть. Также очень много добровольцев из других стран, которые обращаются".

О получении российских паспортов

- Потребностей гораздо больше, чем может, извините за слово, «вывезти» наша миграционная служба. Увеличено количество отделений Миграционной службы, увеличено количество сотрудников, которые прошли обучение и уже сейчас приступили к работе. Техническое оснащение было обновлено…

…Сейчас совместно с министерством связи проходит тестирование, которое позволит синхронизировать электронную очередь с очной очередью. И убрать дубликаты. Люди записывались во все инстанции. Было много задвоений. Проведено много чисток. И там, где очередь фигурировала до 2023 года –это уже не соответствует действительности.

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