Совсем обезЗУМели: почему Zoom испугался работать в России

Компания Zoom Video Communications запретила продавать свои услуги государственным учреждениям и компаниям с государственным участием в России и СНГ. Фото: Shutterstock

Компания Zoom Video Communications запретила продавать свои услуги государственным учреждениям и компаниям с государственным участием в России и СНГ.

Что это означает? Как нам пояснили эксперты, для обычных россиян, которые созваниваются через Zoom, чтобы поболтать, ничего не изменится. Для частных организаций все тоже останется по-прежнему. А вот компании с государственным участием и ведомства, которые платили «Зуму» за возможность проводить видеоконференции, больше делать этого не смогут. Те госкомпании, которые оплатили услуги Zoom на несколько месяцев вперед, смогут пользоваться ими до конца положенного срока. Потом все равно придется искать альтернативу.

Запрет могут почувствовать на себе не только работники госкомпаний и чиновники, но и школьники со студентами. Во многих школах и вузах онлайн-обучение идет как раз по «Зуму». Так, в Высшей школе экономики нам подтвердили, что они тоже столкнулись с этой ситуацией.

- Мы, конечно же, были готовы к такому развитию событий, хотя до последнего рассчитывали на продолжение сотрудничества, - рассказали нам в пресс-службе ВШЭ.

Почему Zoom ополчился именно на государственные органы и станет ли «обеззумливание» российского интернета серьезной проблемой?

- Большинство госкомпаний в России и так не используют Zoom. Более того, эта программа запрещена во многих государственных и частных компаниях, причем не только в России, но и в Европе, Америке. Это связано с тем, что к Zoom были вопросы по безопасности данных (пользователи жаловались на утечки личной информации и видеозаписей, - Ред.). Поэтому в Zoom «дуют на воду», чтобы исключить все возможные риски для репутации. Многие российские госкомпании - в санкционных списках США. Видимо, руководство Zoom решило перестраховаться и прекратить сотрудничество сразу со всеми российскими организациями, в которых есть участие государства. Опасаются, что из-за такого сотрудничества у них могут возникнуть проблемы в Америке, - объясняет Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета.

Пожертвовать нашим рынком Zoom может практически безболезненно. В пандемический год прибыль компании выросла почти в 200 раз, но из России компания получает не больше 1% доходов. Впрочем, и Россия может обойтись без «Зума».

- У нас есть система «Сферум», которую мы недавно презентовали. Это наша отечественная система видео-конференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, - заявил 7 апреля на онлайн-конференции глава Минпросвещения Сергей Кравцов. И подчеркнул, что ограничение доступа к Zoom не отразится на работе российских школ.

У «Зума», действительно, есть немало аналогов. Например, Министерство цифрового развития в своих видеоконференциях использует программу TrueConf, а в школах проводят видеоуроки не только по Zoom, но и на других похожих платформах. Да и старый добрый Skype никто не отменял (хоть от него и «подвисают» некоторые компьютеры).

- Отказ от использования платформы Zoom никак не повлияет на образовательный процесс в Высшей школе экономики. В ВШЭ доступен ряд альтернативных решений - Cisco Webex, Webinar и MS Teams. При этом MS Teams доступен для всех студентов, преподавателей и сотрудников и повторяет большинство функций Zoom. А Cisco Webex продолжает предоставление услуг онлайн-видеоконференций российским заказчикам без ограничений. Высшая школа экономики ведет переговоры с отечественными разработчиками решений, в том числе с «Яндекс.Телемост», - перечислили нам достойные замены для Zoom в «Вышке».

- На мой взгляд, Zoom удобнее большинства аналогов. Но если нужно, заменить его можно без проблем, - говорит Карен Казарян. - А при желании и запрет обойти можно. Если платить с обычной банковской карты, то нет разницы, вы физическое лицо или представитель госкомпании - вы все равно сможете пользоваться услугами Zoom.