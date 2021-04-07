Записки киевлянки: Старцы Лавры предрекают войну в мае. Молодежь думает — куда сбежать

Пока бушует эпидемия, из телевизора каждый день украинцев пугают войной с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГОРОД ВСТАЛ И ОБОЗЛИЛСЯ

Киев с понедельника живет в жестком локдауне. Теперь попасть в общественный транспорт можно только по пропускам. В итоге город оказался парализован. Таких адских автомобильных пробок тут еще не знали! Люди сидят в них часами и проклинают власть.

Старикам, чтобы попасть в больницу, приходится одолевать километровые маршруты по киевским холмам. Я наблюдала такую пару: Дедушка с клюкой, словно с посохом, поднимался на несколько шагов и протягивал её своей бабушке, та хваталась за палку обеими руками, а старик подтягивал ее наверх. Так и шли они туда, где чётко видны купола той церкви, что расписывал Врубель и находится известная психиатрическая больница.

Наверх, в тянучке, медленно двигалась вереница машин, много дорогих, и, конечно, эту пару нельзя было им не увидеть. Но никто не посадил их к себе в машину. Да и пропуска на транспорт у них не было.

КАРАНТИН ТОЛЬКО ПОСТЕГИВАЕТ УКРАИНСКУЮ КОРРУПЦИЮ

Во дворах детей больше, чем ходило в садики. Стадионы забиты толпами любителей здорового образа жизни — тренируются как в последний раз. Даже фитнес-клубы работают, но тайно. Пускают по звонку.

На нарушителей пропускного режима полиция устраивает облавы и штрафует. А еще охотятся за торговцами поддельными пропусками, хотя их открыто предлагают даже на улице. Продавцов с рынков тоже гоняют.

- Так у мэнэ скризь («везде» - с укр.) на руках синяки, но товар я отбила. Правда и с полицией можно договориться, - откровенничала торговка, которая, оправившись от разборок, снова вернулась к своему «рабочему месту» на улице.

- Неужели без штрафа обошлось?

- Без штрафа! У нас все нужные телефончики имеются. Позвонили куда надо и даже товар мне отдали.

Украинскую коррупцию и изобретательность карантин только подстегивает...

Киев с понедельника живет в жестком локдауне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИВИВКА ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

- У нас не построено ни одной больницы, нет вообще ничего, провалена вакцинация, - говорит с экрана телевизора главный инфекционист Ольга Голубовская. Она на чистейшем русском (ей можно, потому что вылечила Порошенко) предрекает апокалипсис в середине апреля. - Если будем прививать по политическим мотивам, то украинцы будут умирать по квартирам.

Это намек, конечно, на то, что российский «Спутник V» запрещено в Украину пускать и даже о нем упоминать.

Соседка по дому — старшая медсестра реанимации Ира — на днях уволилась. Их хирургию переделали под COVID. Но опытные хирурги, по ее словам, тоже увольняются, отказываясь работать за копейки инфекционистами. И уезжают в Европу. По официальной статистике Украину уже покинули 75 тысяч медиков.

- А кто же лечит коронавирус? - спрашиваю.

- Напуганные интерны бегают в масках. Но и те почти все увольняются через месяц-два, потому что обещанных денег не платят, - вздыхает Ирина.

В реанимациях Киева мест нет. При этом министр здравоохранения Степанов, пальто которого за 600 тысяч гривен (1,5 млн. руб.) обсуждают тут уже неделю, объявил, что ресурс больниц исчерпан.

- Я такого ужаса за всю свою службу не видела, - изрекла Ира и пошла сажать под окнами куст сирени.

ТОЛЯ ОБЕЩАЛ К ПРИХОДУ ПУТИНА ПОБЕЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ

А пока бушует эпидемия, из телевизора каждый день пугают войной с Россией. Сердце сжала тоска. На днях похоронили мальчика 4-х лет на Донбассе. Он родился во время войны и погиб во время войны, которой как бы нет.

- Ты чула («слышала» - с укр.), что на Донбассе уже сто тысяч российских танков? Скоро все начнётся. Война в мае будэ, - заговаривает со мной сосед Толя. Он обещал к приходу Путина деревья побелить во дворе, а те стоят черные, рассохшиеся, мрачные и вот-вот рухнут на его огород. Здесь все скоро рухнет. Никто и не скрывает.

- Не побелите деревья, значит, Путин не придет, - пытаюсь шутить.

О войне с Россией тут действительно говорят каждый день. Неподалеку живёт религиозная послушница. Встретив меня на улице, шепотом сказала, что старцы Лавры предрекают большую войну в мае и велят запасти спички, соль и крупы. По её словам, война будет короткой и осенью все закончится. Испортила настроение и пошла себе через лес.

- В мае тут все накроется медным тазом, - беседуют между собой молодые люди, которым «прилетают» повестки. Куда бежать? Раньше бежали в Россию, а теперь границы закрыты и не убежишь.

А еще многие киевляне уверены, что мэр Кличко – трус.

- Как такой человек мог быть боксером? - задают они себе риторические вопросы. Но на самом деле все просто: Кличко панически боится, что за смерти горожан спросят с него и поэтому предпочёл локдаун. А теперь еще планирует ввести комендантский час.

На нарушителей пропускного режима полиция устраивает облавы и штрафует. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОПЯТЬ ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА

Соседка Лена, которая ходила голосовать за Зеленского даже со сломанной ногой, вышла с игривым щенком. Пёс забавный. Ему 7 месяцев. Но Лена выглядит мрачной и призналась, что в нашем дворе о политике говорят только старые бабки и придурок Толя, а ее политика больше не интересует. Пойдёт ли Зеленский на второй срок — ей теперь безразлично.

Зачем ходили на выборы? Зачем это все здесь? Пес весело потащил Лену на поводке в лес. В лесу все расцветает, есть уже подснежники и даже пробиваются нежные фиалки. В Киев пришла очередная, тревожная весна.