Питание россиян: Роспотребнадзор мигает «красным»

Согласно последним исследованиям, современный среднестатистический житель России потребляет калорий больше, чем тратит. Другими словами – ест больше, чем двигается, больше, чем нужно. Это неминуемо ведет к накоплению лишних килограммов и развитию многих заболеваний. Между тем, как убежден научный руководитель ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологий», академик РАН, д.м.н., профессор Виктор Тутельян, «здоровое питание – это 50% вашего здоровья, еще одна треть приходится на посильную физическую активность».

В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

Роспотребнадзор бьет тревогу и делает соотечественникам конструктивные предложения насчет переорганизации образа жизни: например, применять в жизни актуальную информацию о правильном питании, которая размещается ведомством на портале www.здоровое-питание.рф. Это полезные сведения м материалы, полученные в ходе реализации нацпроекта «Демография», вступившего в активную фазу в 2019 году. Так воплощается в жизнь федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», направленный на продвижение принципов здорового питания и снижение темпов роста ожирения среди населения России. Стратегическим партнером проекта является ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Роспотребнадзор разработал ряд мер, позволяющих надеяться на возможность контроля над ситуацией с проблемой ожирения в стране. Одна из них – создание системы мониторинга за состоянием и качеством питания населения. Тщательно изучается фактическое питание людей в регионах: что чаще всего едят, что доступно, в достаточном ли количестве едят, насколько разнообразен стол и соответствует ли он нормам здорового питания, сколько потребляют соли и сахара в сутки, овощей и фруктов.

Отдельно анализируется ситуация с питанием детей в организованных коллективах.

Особенно – в школах. В последние два года (2019–2020 гг) в 5083 школах работали специальные комиссии, оценивающие питания учащихся. Были опрошены 50 098 учеников начальной, средней и старшей школы, а также их родители. В 2020 году территория исследования школьного питания включала 24 региона Российской Федерации. В 2021 году такие проверки планируется осуществить в совокупности уже в 49 регионах.

Как известно, почти год назад, 1 мая 2020 года, вступил в силу закон о бесплатном горячем питании школьников. По поручению Президента РФ все учащиеся младших классов получают горячее питание бесплатно. В связи с этим Роспотребнадзором выпущены нормативные методические рекомендации, ведутся работы с поставщиками продуктов в образовательные организации.

Близок локоток, да не укусишь?

Это к вопросу о доступности качественных продуктов, содержащих максимум полезных нутриентов. И это еще однл направление работы Роспотребнадзора в рамках федерального проекта – оценка доступности отечественных пищевых продуктов, способствующих устранению дефицита микро- и макронутриентов, для россиян. Усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, представленной на полках магазинов. Для этого в 2019–2020 годах специально в разных регионах РФ дополнительно были оборудованы 29 испытательных лабораторных центра Роспотребнадзора: приобретено новое оборудование (945 единиц), внедрены 184 методики исследований, что позволило увеличить количество исследуемых показателей качества на 30% (с 87 до 117). Мониторятся и торговые точки (76 844 шт), из которых отобрано 15 658 образцов пищевой продукции, проведено 590 000 исследований по показателям безопасности и 117 показателям качества.

Внимание! Красный свет!

«Светофор» - это работа по внедрению специальной маркировки продуктов, которая ведется с 2018 года. Ее осуществляют специалисты Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». «Светофор» позволит россиянам наглядно увидеть полезность, питательность и безопасность продукта, покупаемого в магазине, и сделать осознанный выбор. Может быть, так, просвещенные и замотивированные, мы сможем побороть настоящую эпидемию ожирения, сахарного диабета 2 типа, причем даже у детей. Возможно, что такой простой способ оценки продуктов питания снизит риск развития столь тяжких заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением нежелательных продуктов питания. «Светофор» на этикетке или на упаковке продуктов предупредит о том, сколько в продукте содержится соли, сахара, жиров, очень вредных\ трансжиров и мигнет «красным» в случае опасности.

Установлены и новые санитарно-эпидемиологические правила, в которых точно оговорено, как именно обеспечить здоровое, безопасное и физиологически полноценное питания детей и взрослых. Согласно этим нормам, предписано уменьшить количество сахара и соли в питании детей, ограничить долю сладких и мучных изделий и включить в рацион продукты, обогащенных витаминами и минеральными веществами. Фактически речь идет о пересмотре образа жизни и смене привычек питания. Это непростая задача. И главное место здесь отводится информированию населения и просвещению.

Заново учимся есть

Для этого Роспотребнадзор разработал образовательные программы для всех групп населения, регулярно проводит тематические горячие линии. Популяризирует принципы здорового питания и привлекает в качестве партнеров крупнейших производителей и торговые сети.

С позапрошлого года на портале www.здоровое-питание.рф работает школа.здоровое-питание.рф, предлагаются вкусные и здоровые рецепты.здоровое-питание.рф

К проекту присоединились медийные лица, любимые артисты и исполнители, известные политики, врачи, спортсмены.

Нана Погосова, профессор, д.м.н., зам. гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ НМИЦ Кардиологии Минздрава РФ поздравляет всех с Днем здоровья и призывает относиться к нему внимательнее: «Наше поведение, питание, тот уровень физической активности, который мы поддерживаем, могут продлить нам жизнь на долгие годы. А этот весенний праздник – Всемирный день здоровья – еще один повод об этом задуматься.»