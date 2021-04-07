Власти хотят сделать еще один налоговый вычет - пенсионный

Центробанк не против повысить налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит себе на старость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центробанк не против повысить налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит себе на старость. Но конкретные нюансы еще обсуждаются в правительстве и с участниками финансового рынка, пояснили в пресс-службе ЦБ. Лоббируют идею частные пенсионные фонды, которые хотят получить больше денег под управление. Об этом пишет в среду газета «Известия». «Комсомолка» разъясняет, в чем суть предложений и кому от них будет лучше.

АЛЬТЕРНАТИВА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ

Две крупнейшие ассоциации частных пенсионных фондов жаждут получить дополнительные деньги в управление. Их «обескровили» семь лет назад, когда заморозили отчисления в накопительную часть пенсии. Много лет они пытаются восстановить статус-кво, но в Кремле и правительстве, похоже, поставили крест на прежней накопительной системе.

Сейчас идет поиск альтернативы. Одно из предложений – ввести дополнительный налоговый вычет для пенсионных накоплений. Номинально он уже есть. Можно вернуть 13% от вложенных в частный пенсионный фонд денег в рамках социального налогового вычета. Но там есть два ограничения. Во-первых, вернуть можно не больше 15,6 тысяч рублей в год (это 13% от 120 тысяч). Показатель не менялся больше 10 лет. Во-вторых, вся сумма делится на множество других трат – частную медицину, платное образование и спорт (закон об этом приняли на днях). То есть, если расходов по этим категориям было больше, придется выбирать, на что запрашивать вычет, а на что – нет. И реальная сумма возврата будет меньше 13%.

В ассоциациях частных пенсионных фондов считают, что пенсионные сбережения нужно отделить от остальных социальных трат, а сумму, с которой можно запросить вычет, – увеличить до 400 тысяч рублей. То есть уравнять с вычетом, который сейчас получают частные инвесторы при открытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС). В ЦБ с такой инициативой согласны. Но решение остается за Минфином. Именно в ведомстве Антона Силуанова должны разработать законопроект, который потом будет утверждаться в правительстве и Госдуме. А там не спешат.

И это очень странно. Потому что власти должны быть в этом заинтересованы в первую очередь. В развитых странах пенсионное обеспечение стоит на трех китах: государственном пособии, корпоративной пенсии и частных накоплениях. У нас же больше 90% пенсионеров живут на маленькую госпенсию (в среднем 15 тысяч рублей в месяц, но большинство получают меньше этой суммы).

Можно вернуть 13% от вложенных в частный пенсионный фонд денег в рамках социального налогового вычета. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

НУЖНА СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА ПЕНСИЮ

Многие негосударственные пенсионные фонды уже начали работать с розничными клиентами и продают продукты, которые называются индивидуальными пенсионными планами. Можно прийти в любой крупный НПФ и заключить такой договор. Он долгосрочный – от 5 лет. Его суть в том, что клиент обязан каждый год, раз в квартал или раз в месяц вносить определенную сумму, а фонд будет размещать ее в различные финансовые продукты. А после истечения срока фонд либо отдает всю сумму целиком, либо выплачивает ее в течение определенного срока, либо выдает в качестве прибавки к пенсии до конца жизни клиента.

Тем не менее массовым этот продукт не стал. Во-первых, потому что у большинства россиян не так много денег, чтобы откладывать на пенсию. И повышение налогового вычета здесь вряд ли поможет. Во-вторых, потому что мало кто в нашей стране готов заключать долгосрочный договор (ипотека – вынужденное исключение). И в-третьих, потому что частным фондам в России не доверяют. Они часто лопались, а их владельцы сбегали за границу со всеми деньгами. При этом самостоятельные накопления на пенсию, в отличие от обязательных, замороженных в 2014 году, в таком неприятном случае не гарантируются к возврату.

- Мы сейчас над этим работаем. Система гарантирования позволит стопроцентно обезопасить некую минимальную сумму накоплений. Скорее всего, это будет тот же миллион четыреста тысяч рублей (который действует в системе страхования банковских вкладов. – Ред.). Что касается налоговых стимулов, мы продолжаем это обсуждать с Минфином. Коллеги планируют внести этот законопроект в правительство в конце 2021 года. И я надеюсь, что он все-таки будет принят, - заявил недавно в интервью «КП» первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Пора бы чиновникам поторопиться и наконец придумать тот или иной вариант накопительной части пенсии. Но такой, который будет выгоден в первую очередь людям, а не только бюджету или частным пенсионным фондам. Кстати, такая инициатива уже была…

На пенсию можно будет делать личные накопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А НА ПЕНСИЮ – КОПИТЕ САМИ

В конце 2019 года в Минфине активно разрабатывали замену нынешней накопительной пенсии – так называемый «гарантированный пенсионный план». Но потом случилась пандемия. И проект задвинули в долгий ящик. Вот какие предложения были в последнем варианте готовящейся реформы. Кстати, вполне здравые:

1. Копить на обеспеченную старость нужно будет самостоятельно. Отщипывая по чуть-чуть от каждой зарплаты – от 1 до 6% по желанию. Для сравнения, раньше это делал работодатель.

2. Наши накопления застрахуют. Если что-то случится с частным фондом, государство компенсирует потери. Причем вернут всю сумму, без ограничений.

3. Деньги можно будет передать наследникам. Причем ту или иную сумму они получат в любом случае, даже если умерший получал пенсию несколько лет. Напомним, сейчас эти деньги сгорают и переходят государству или частному фонду. Наследники получают их лишь в том случае, если человек не доживает до пенсии.

4. Часть денег можно будет получить до наступления пенсионного возраста, если случится несчастье и средства понадобятся для дорогостоящего лечения.

5. Появится свободу маневра. Человек может оформить либо пожизненную выплату, либо срочную (допустим, на 10 лет), либо получить все деньги сразу. И тут работает обратный механизм. Захотел получить все деньги сразу - заплати подоходный налог. То есть верни государству те налоговые вычеты, которые получал в течение жизни.

Некоторые эксперты тогда резонно замечали, что гарантированный пенсионный план вряд ли будет пользоваться спросом. Самостоятельно откладывать на пенсию россияне пока не готовы. И здесь даже налоговый вычет вряд ли станет серьезным стимулом. Но с точки зрения удобства и выгоды для будущих пенсионеров – это лучшее предложение, что было за последнее время. Возможно, именно поэтому оно и зависло в запутанных коридорах Минфина.