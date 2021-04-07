Эхо «доклада Макларена». За что наказаны олимпийские чемпионы Андрей Сильнов и Наталия Антюх

На основании расследования, сделанного еще в 2016 году по показаниям сбежавшего в США «доктора допинг» Григория Родченкова, продолжают наказывать российских спортсменов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российских легкоатлетов Андрея Сильнова и Наталию Антюх на четыре года. Чемпион Пекина-2008 в прыжках в высоту и обладательница «золота» Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами завершили выступления несколько лет назад. Но теперь рушатся их карьеры спортивных чиновников.

При этом аннулированы только те результаты Сильнова и Антюх, которые были показаны после 30 июня 2013 года. То есть титулы олимпийских чемпионов у россиян остались. И таблицу медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 переписывать не будут. Но будущее двух звезд российской атлетики под вопросом. А все дело в «Докладе Макларена» - расследовании, сделанном еще в 2016 году на основании показаний сбежавшего в США «доктора допинг» Григория Родченкова.

Олимпийскому чемпиону 2008 года Андрею Сильнову после того, как он закончил карьеру спортсмена, прочили блестящее будущее как чиновнику и менеджеру. В 32 года он мог стать президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, но для начала занял пост первого вице-президента. А затем его карьера оказалась разрушена.

Андрей Сильнов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все дело в том, что в 2019 году Сильнов получил обвинение в нарушении антидопинговых правил. Под подозрение он попал на основании «доклада Макларена» - тогда в такой же ситуации оказались тысячи российский спортсменов. И тогда Андрею Сильнову пришлось покинуть высокий пост в ВФЛА. Наша федерация к тому времени и так была под огромным прессом ВАДА, российские легкоатлеты с 2015 года могли выступать только в нейтральном статусе, и руководство сделало еще одну ритуальную жертву.

С Наталией Антюх получилась примерна такая же история. Она после завершения карьеры возглавила Спорткомитет Санкт-Петербурга. Но в 2020 года неожиданно покинула ее. Через несколько месяцев все стало еще серьезнее. На основании перепроверки проб за 2013 год Сильнов, Антюх и еще несколько спортсменов, получил уже конкретные обвинения. А международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу их дисквалификации. И вот сейчас CAS принял решение.

Наталия Антюх. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Сильнов и Антюх – самые известные спортсмены, которых наказал сейчас CAS. Вместе с ними дисквалифицированы бегунья Елена Соболева и метательница молота Оксана Кондратьева. И может быть, это далеко не последние дисквалификации. А самой ВФЛА еще долго ждать восстановления.