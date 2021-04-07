Для родителей и водителей: Госавтоинспекция выпустила памятку по безопасности ребенка в автомобиле

Госавтоинспекция МВД России выпустила подробную памятку-методичку «Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка в автомобиле». В ней собраны главные правила и полезные советы, которые сделают путешествие детей в машине комфортным и безопасным. Соавторами памятки стали Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и общественная организация «Совет матерей».

Памятка пригодится всем, кто так или иначе связан с поездками ребенка в автомобиле - в первую очередь родителям, водителям, а также продавцам детских товаров. В методичке собрана основная информация о том, как правильно использовать в машине детское кресло и другие детские удерживающие устройства, а также правила дорожного движения, касающиеся безопасности при перевозке юных пассажиров в салоне транспортного средства.

В разделе «Законодательное регулирование» приводятся главные требования и разъясняются правила перевозки детей-пассажиров. Здесь можно познакомиться с основными видами автокресел, узнать, как они выглядят и чем отличаются друг от друга. Эксперты рассказывают, как нужно правильно выбирать автокресло, и на что обратить внимание при покупке. Специалисты предупреждают, какие детские удерживающие устройства не стоит брать ни в коем случае, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности, подтвержденным динамическими испытаниями в лаборатории НАМИ. Методичка также разъясняет особенности сертификации детских кресел.

Разделы «Ребенок и автомобиль» и «Дети-пассажиры» содержат статистику, которая заставит каждого родителя задуматься о безопасности детей в машине. А раздел «Ответственность водителей, родителей и продавцов» напоминает о том, какие штрафы предусмотрены при нарушениях требований к поездкам ребенка в автомобиле, а также за изготовление и продажу удерживающих устройств, не соответствующих требованиям безопасности.

В методичке приводятся мнения экспертов, ответы на самые часто задаваемые вопросы и контакты ведомств, в которые нужно обратиться, если вы столкнулись со случаями продажи опасных устройств. Печатная и электронная версии памятки будут распространяться в региональных и федеральных министерствах просвещения, в учебных заведениях, ассоциациях перевозчиков, на автозаправках и в магазинах, а также на различных мероприятиях и выставках.

Госавтоинспекция напоминает, что детское кресло — это важный элемент безопасности при путешествиях с детьми, который снижает риск травм при ДТП. Однако он не спасает от аварий. В первую очередь родителям и водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать опасные ситуации на дорогах, особенно если в салоне путешествуют дети.