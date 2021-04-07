Пашинян попросил у Путина атомную станцию и «Спутник V»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа налево) во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Нам есть о чём поговорить - и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самые актуальные и самые острые проблемы – это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него, - так начал в среду, 7 апреля, Владимир Путин встречу в Кремле с премьером Армении Николом Пашиняном. - Считаю важным упомянуть о том, что 40 процентов всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение. У нас солидный товарооборот.

В то же время Российский президент заметил: за прошлый год, в силу различных причин, но, прежде всего, конечно, связанных с эпидемией коронавируса, наблюдается некоторое снижение.

- Уверен, - сказал Путин, - что в самое ближайшее время мы можем не только восстановить этот объём, но и двигаться дальше. Вижу, что межправкомиссия, которую мы с вами создали, с двух сторон работает активно. Вы самым активным образом поддерживаете её деятельность, и наш вице-премьер Оверчук регулярно бывает у вас в Ереване.

Как уже сообщалось, и Путин ещё раз об этом напомнил - совсем недавно российский вице-премьер посетил Армению - и тогда речь шла и о том, «как видится траектория взаимодействия в регионе в целом».

- Имея ввиду, поствоенное состояние, - уточнил Путин, обращаясь к Пашиняну. - Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему. Конечно, важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь.

- Прежде всего, хочу отметить, - сказал в ответном слове Пашинян, - что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе, и в этом ключе, я надеюсь, сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру систем безопасности в нашем регионе – в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе. Надеюсь, мы сегодня обсудим некоторые нюансы деятельности российско-армянской объединённой группировки войск. У нас же ещё и объединённая региональная система ПВО, и есть некоторые нюансы, которые нам сегодня, надеюсь, удастся уточнить.

Затем Пашинян снова вернулся к недавним трагическим событиям.

- Ещё раз хочу отметить ваш личный вклад в стабилизацию в нашем регионе, - сказал, обращаясь к Путину, премьер, - особенно после войны, после подписания нашего совместного заявления с президентом Азербайджана, с вами. Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован, – это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению 9 ноября все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений.

Очень важно ещё обсудить наши точки зрения по поводу решения нагорнокарабахской проблемы, потому что, к сожалению, проблема не решена, и мы должны по этому поводу тоже поговорить, обсудить, какие у нас взгляды на будущее.

По ходу встречи Пашинян сообщил, что Армения надеется на приобретение большой партии российской вакцины "Спутник V". (По сообщению армянских СМИ - это около миллиона доз.)

При этом премьер заметил, что понимает большую потребность и самой России в этом препарате.

- У нас производство раскручивается, - сказал на это Путин. - Речь идет об уже достаточно большом объеме производства этого препарата. Поэтому, я думаю, что решим эту проблему.

Путин подчеркнул, что это (то есть, поставки вакцины) будет сделано не в ущерб гражданам России:

- Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, потому что не все сразу хотят прививаться... По мере развития прививочной кампании все больше и больше людей хотят сделать прививку. Но как раз объем производства и количество желающих привиться у нас в целом совпадают. Даже небольшой есть перевес предложения. Но одновременно и объемы производства растут. Так что мы обсудим этот вопрос...

И ещё Пашинян сказал Путину:

- Я надеюсь, что сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армении.