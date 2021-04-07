Итоги 2020 года: Няганьнефтегаз направил на природоохранные проекты 1,7 млрд рублей

За 2020 год компания «РН-Няганьнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти» в Югре, вложила в развитие природоохранных и природовосстановительных технологий более 1,7 млрд рублей. Деньги направлены на развитие газовой программы, повышение надежности трубопроводов, рекультивацию земель и повышение эффективности утилизации промышленных отходов.

Развитие газовой программы обеспечило «Няганьнефтегаз» высокий уровень рационального использования попутного нефтяного газа - 95%. Благодаря реализации программы повышения надежности трубопроводов компания за прошлый год снизила уровень отказов транспортной системы на 12,2% относительно аналогичного периода 2019 года. Были заменены более 60 километров промысловых трубопроводов.

Для утилизации буровых отходов предприятие использует современные технологии, которые прошли государственную экологическую экспертизу. Получаемая при этом вторичная продукция направляется для технологических нужд. За два года «Няганьнефтегаз» переработала порядка 550 тыс. тонн отходов производства, рекультивировала более 80 га земель. Все этапы рекультивации земель производятся с применением современной техники, применяются агротехнические и фитомелиоративные способы для восстановления почвенного покрова.

В 2020 году сотрудники предприятия высадили более 280 тыс. саженцев деревьев в рамках программы по лесовосстановлению. Сосна сибирская кедровая и сосна обыкновенная высажены на территории 70 га в Октябрьском районе Югры. Предприятие внесло весомый вклад в сохранение и восстановление кедровых массивов автономного округа и удостоено почётного звания «Хранитель кедровых лесов Югры». С 2010 года «Няганьнефтегаз» высадила более 1,5 млн саженцев на площади свыше 370 гектар.