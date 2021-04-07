Врачи советуют: что делать, если ковид пришёл, а жар и одышка осталась

Как пережить последcтвия коронавируса Фото: pixabay.com

Ситуация с распространением коронавируса в России на сегодня стабильная, но эксперты не исключают некоторого подъема заболеваемости этой весной. Чтобы избежать серьезного всплеска, нам нужно увеличивать масштабы вакцинации, подчеркивают специалисты. Что нужно знать тем, кто уже переболел, или готовится сделать прививку? «Комсомолка» открывает рубрику, где мы будем отвечать на самые частые вопросы вместе с учеными и врачами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

? Я переболела ковидом, получила отрицательный итог ПЦР-теста, но уже целый месяц сохраняются кашель и одышка. Что делать, это когда-нибудь пройдет?

Ольга, Рязань.

- В результате перенесенной коронавирусной инфекции нередко развивается постковидный синдром. По последним данным он встречается не только у тех, кто переболел тяжело, но и у перенесших болезнь в легкой форме.

Среди самых частых проявлений постковида как раз такие, как у вас: долго сохраняющийся кашель, одышка и повышенная утомляемость (в том числе из-за нарушения полноценного снабжения организма кислородом), нарушение сна, длительно сохраняющиеся нарушение вкуса и обоняния, выпадение волос, боли в мышцах и суставах. Также могут быть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение (тахикардия) и повышение артериального давления. Не исключен и субфебрилитет - это состояние, когда у человека после ковида продолжает держаться температура на уровне 37 – 37,5 градусов.

Главный совет - обратиться к терапевту. Он осмотрит вас и назначит необходимые обследования, анализы, при необходимости отправит к врачу-специалисту: пульмонологу, кардиологу и т.д. Пока сложно сказать, как долго будут сохраняться последствия ковида. Многое зависит от возраста, состояния здоровья пациента, сопутствующих заболеваний. Но в любом случае ускорить восстановление помогут сбалансированное питание, богатое сезонными овощами и фруктами, полноценный сон и осторожное постепенное увеличение физической нагрузки до ежедневного привычного уровня.

? Хочу поскорее вакцинироваться от коронавируса, но у меня тромбофлебит. Можно ли делать прививку при повышенной склонности к образованию тромбов?

Евгения, Мурманск

- Вам обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом, уточнить текущее состояние заболевания. Дело в том, что обострения любых хронических болезней являются противопоказанием для вакцинации. В то же время состояние ремиссии, отсутствие обострения в большинстве случаев позволяет провести вакцинацию. Более того, для людей со склонностью к тромбообразованию ковид особенно опасен, поэтому вакцинация особенно актуальна. Однако решение о ее возможности на конкретный момент времени должен принять ваш доктор.

Кстати, в самое ближайшее время в распоряжении медиков будут уже три российские вакцины от коронавируса с разным составом и механизмом действия на организм. Так что лечащий врач сможет подобрать наиболее подходящую в зависимости от состояния здоровья конкретного пациента.

? Нужно ли перед прививкой сдать какие-либо анализы?

Игорь Петрович, Ставрополь

- Нет, никаких специальных обследований проходить не требуется.

Если у вас есть хронические болезни, и тем более их целый букет, и вы подозреваете, что какая-то могла обостриться, стоит проконсультироваться с лечащим врачом соответствующего профиля: ревматологом, эндокринологом и т. д. В остальных случаях ориентируйтесь на общее самочувствие в день вакцинации: чтобы не было какого-то дискомфорта, ничего не болело, не скакало давление и т. д.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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