Уколы, диеты, подтяжка: массовое омоложение звезд – почему Долина, Корикова, Яковлева выглядят на 15 лет моложе

5 лет назад Елена Корикова была королевой красоты. И сейчас Корикова поражает моложавым видом. Фото: Globalloockpress/социальные сети.

Невероятное преображение этих звезд последнее время чаще всего обсуждают в социальных сетях. Строят разные, иногда невероятные, иногда кому-то коммерчески выгодные версии омоложения артисток. Кажется, что эти знаменитости помолодели лет на 20. У каждой артистки свои секретные «таблетки молодости» - рассказываем о них.

Елена Корикова, 48 лет

Актриса умеет интриговать поклонников – часто публикует в социальных сетях свои фото то 10-летней, то 20-летней давности. Это провоцирует волну восторженных откликов. Однако Елена Корикова немного поправилась и овал лица уже не такой, как в «Бедной Насте». Но при этом Корикова все равно выглядит гораздо моложе цифр в паспорте. Пожалуй, это единственная звезда, которая не делится своими секретами красоты. Поэтому за комментариями мы обратились к специалисту – доктор проанализировал последние снимки Елены Кориковой.

Известный пластический хирург Данила Лупин для kp.ru сделал такие выводы: «Честно говоря, никаких явных следов пластических операций я у актрисы не наблюдаю. В сети были предположения о том, что она сделала блефаропластику, но на фотографиях без макияжа я вижу небольшие избытки кожи верхнего века, нависающие на верхний ресничный край. А после проведенной верхней блефаропластики они не нависают. Поэтому говорить о том, что артистка сделала хотя бы верхнюю блефаропластику, я не берусь. Судя по естественным складкам (носогубные, ротоподбородочные) – эта звезда не делала никаких пластических операций на лице. Она поддерживает качество кожи, не злоупотребляя косметологическими методиками. Тонуса кожи у актрисы отличный. Вероятнее всего он поддерживается с помощью инъекционных и других уходовых методик. Филлеры актриса не использует, так как объемы лица на фото в молодости и сейчас сохранены».

Лариса Долина, 65 лет

Лариса Долина пять лет назад не могла похвастаться идеальным овалом лица. В 2021 году Долина впервые за свою карьеру хвастается стройными ногами, худыми руками и талией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица изменилась до неузнаваемости и не стала скрывать как. Долина худеет последние лет 30, но такого результата как сейчас не достигала даже в молодые годы. Народная артистка в этот раз обратилась к специалистам. Лариса Андреевна, устав от разных версий своего преображений, сама все разложила по полочкам.

За полгода она похудела на 21 кг. Осенью Лариса Долина вернулась из Сочи, где проводила отпуск, не отказывая себе ни в чем: «Набрала приличное количество килограмм. Вернулась в Москву и пошла в клинику по коррекции обмена веществ, сдала анализы, кровь. Мне дали список продуктов, которые лично мне категорически нельзя есть. На те продукты, которые запрещены - происходит аллергическая реакция в организме. Начала есть по «зеленому» списку – только то, что разрешено».

Вот правила, благодаря которым похудела Долина.

Первое: интервальное питание. Есть два раза в день в 9 утра и в 15 часов.

Второе: соблюдает рекомендации, составленные по результатам анализов. К примеру, не ест: ягоды, фрукты, морковь, лук, брокколи, яйца, икру, кондитерские изделия, молочные и кисломолочные продукты. Разрешены: мясо (кроме говядины, телятины), птица, рыба, помидоры, огурцы, красный перец, свекла. Список длинный. В нем много причудливых правил: так крабы можно, а креветки нельзя. Чай нельзя, но можно кофе.

Однако врачи предупреждают, что подобные эксперименты возможны только с разрешения врача.

Вика Цыганова, 57 лет

Вика Цыганова до пластики не могла похвастаться безупречным овалом лица. Сейчас у Цыгановой после подтяжки и блефаропластики идеальное лицо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица не скрывает, что сделала пластику: «Я считаю, что должна себе нравится – это моя философия. Глупо что-то скрывать, потому что по фото до и после изменения видны».

Виктория Цыганова после того, как ее перестало устраивать собственное отражение в зеркале полетела в Екатеринбург. По слухам, именно в этом городе последние годы преображаются столичные звезды.

Виктория Цыганова сделала блефаропластику и smas-лифтинг – глубокая подтяжка лица и шеи, в ходе операции восстанавливается овал лица и выполняется лифтинг шеи.

Артистка поставила пластическому хирургу условие – сделать все во время одной операции, чтобы делать один наркоз. Все прошло хорошо. Увеличение губ Цыганова отрицает: «Губы стали больше, потому что зубы поменяла».

Елена Яковлева, 60 лет

Двадцать лет назад Елена Яковлева уже сидела на диете. Сейчас у Елены Яковлевой новая стрижка и до сих пор моложавое лицо с идеальным овалом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зрители, которые посещают спектакли с участием Елены Яковлевой удивляются ее моложавому виду. Да и в новом сезоне сериала «Склифосовский», который вышел на экраны в этом году, Елена Алексеевна стройна и свежа. Яковлева похудела, регулярно посещает косметолога, делает уколы красоты. Актриса давно сделала подтяжку – доктор рекомендовал чтобы убрать складки, морщины, первые признаки птоза. А теперь просто поддерживает четкий овал лица и туборг кожи косметологическими процедурами.

Яковлева разоткровенничалась не так давно: «Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. А в 41 год я сделала круговую подтяжку у очень хорошего врача, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор».

Елена Степаненко, 67 лет

Елена Степаненко в молодости профессионально занималась спортом. Теперь артистка Степаненко вернула вторую молодость. Фото: Телеканал "Россия"

К невероятному похудению Елены Степаненко мы уже привыкли. Раньше артистка при росте 168 см весила 110 кг, а теперь ее вес колеблется в районе 68 кг – плюс минус два кило. Сейчас Елена Григорьевна соблюдает пост. А секрет ее похудения прост – стало гораздо меньше есть, все что хочется – но маленькими порциями.

Но последнее время Степаненко поражает цветущим внешним видом: кожа после похудения не обвисла, овал лица четкий. Сама артистка пластику отрицает. Объясняет свое преображение хорошей наследственностью. Кожа подтянулась естественным образом, еще и благодаря тому, что мышцы в хорошей форме. Дело в том, что Елена Григорьевна в прошлом мастер спорта по плаванию.

Однако доктора не верят в чудеса. После серьезного похудения избытки кожи часто видны на лице - обвисшие брыли, складки кожи на шее. А Степаненко в отличной форме, никаких лишних складок. Основательница звездной клиники косметологии и стоматологии доктор Луиза Автандилян поделилась своим профессиональным взглядом, который предполагает: «Перед нами похудевшая и омолодившаяся женщина. Возможно, что была сделана круговая подтяжка лица. Обычно после подтяжки лица проводят косметологические процедуры: биоревитализацию (для улучшения качества кожи), введение филлеров или ботулотоксина, чтобы «довести до совершенства» результат операции, подправить какие-либо нюансы - подкорректировать губы или убрать морщины со лба».