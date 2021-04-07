Эксперты: Украина и Германия — чемпионы по антисемитизму во время пандемии

COVID-19 сказался на многих сторонах человеческой жизни, но на такую древнюю проблему, как ненависть, болезнь повлиять оказалась не в силе. Фото: unsplash.mco

COVID-19 сказался на многих сторонах человеческой жизни, но на такую древнюю проблему, как ненависть, болезнь повлиять оказалась не в силе. Как утверждает Ежегодный доклад Центра Кантора о ситуации с антисемитизмом в мире в 2020 году, пандемия только подстегнула преследование евреев по всему миру.

Статистика неутешительная - на четверть выросло число нападений на еврейские кладбища и мемориалы памяти жертв Холокоста, почти на 20% больше стали фиксировать случаев осквернения синагог.

Кто же в передовиках ненависти? Как ни странно, по данным Центрам Кантора, впереди планеты всей - Украина, а также Германия и США.

Например, в ФРГ был зарегистрирован рост общего числа инцидентов с евреями, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, помимо того, что продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ.

Особенно досталось представителям богоизбранного народа за «изобретение коронавируса», ведь, по оценке Центра Кантора, это стало главным обвинением во многих странах мира, в особенности в США, где привело к «активизации сторонников идеи превосходства белой расы и движения QAnon» (теория заговора, согласно которой миром управляет тайная организация сатанистов-педофилов, состоящая из политиков Демократической партии США, актеров, бизнесменов, аристократов). В экстренной ситуации пандемии в некоторых людях взяла верх темная сторона их натуры. В Европе и Штатах многие с упоением обсуждали «бизнес-план» сионистов: мол, сначала нужно распространить новую заразу по всему миру, а потом втридорога продавать вакцину. На всякий случай отметим, что никаких реальных оснований под такими досужими рассуждениями нет.

Впрочем, есть и хорошие новости - из-за карантина количество физических нападений на евреев и прочих инцидентов сократилось на 18%. Просто меньше условий для личных встреч. А в целом в западных странах даже развились новые формы антисемитизма - например Zoom-атаки, когда во время трансляции в эфир врывались люди с нацистской символикой и прочими нетолерантными атрибутами. Да и вообще, в США на протяжении нескольких лет наблюдался постепенный рост числа инцидентов с применением насилия против евреев.

Большинство антисемитских инцидентов зафиксировано в государствах с многочисленными еврейскими общинами: США, Канаде, Великобритании, Австралии, Франции и Германии. Во всех остальных странах, за исключением Украины, в 2020 году зафиксировано менее 10 случаев. Незалежная отметилась числом преступлений против евреев с применением насилия — таких насчитали в 7 раз больше, чем в России.