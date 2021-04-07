Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесен в Госдуму

Пенсионный возраст могут снизить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду 7 апреля 2021 года перед началом пленарного заседания Госдумы лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил журналистам, что подготовлен и сегодня будет внесен для рассмотрения в парламент законопроект, оставляющий возраст выхода на пенсию в пределах прежних цифр — женщины до 55 лет, мужчины до 60 — вплоть до 2035 года. А то, что пенсионный возраст повысили в 2018 году, он назвал «ошибкой прежнего правительства, которую рано или поздно придется исправлять».

Такое решение в 2018-м объяснили тем, что уже сейчас пенсионеров в России становится больше, чем работающих. И средств Пенсионного фонда в будущем может не хватить. Кроме того, благодаря более позднему выходу на пенсию появится возможность поднять размер выплачиваемых пенсий.

Напомним, что сейчас законодательно закреплен пенсионный возраст для женщин 60 лет, для мужчин 65. При этом было сохранено право на досрочную пенсию за тяжелый и вредный труд.