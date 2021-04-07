Лютая клюква: В сети появилась "прослушка", на которой "российский офицер" командует артиллерии ДНР ударить по своим

Прослушка, скорее всего была сфабрикована украинскими спецслужбами Фото: Shutterstock

Как себе представляют авторы этой залипухи провокацию на линии разграничения со стороны российской армии? Близко к тексту пересказываю прослушку, опубликованную, судя по всему, с подачи украинских спецслужб.

Сидит себе пузатый русский генерал в Ростове, как вдруг ему ставят задачу: «Надо сымитировать войну в Донбассе. Типа, они там всех разносят артиллерией». Тот берет под козырек, выпивает (судя по голосу) 500 граммов водки, закусывает бычком в томате и набирает на мобильник офицеру гаубичного дивизиона народной милиции ДНР. Да-да, по открытой связи. А что тут такого?

- Узнал? – спрашивает генерал. Видимо, звонит с неизвестного номера.

- Не понял, - отвечает трубка.

- Это я, узнал?

- А, ну теперь-то конечно, со второго раза кто не узнает.

- Принимай координаты, поднимай расчеты, сейчас работать будете.

Офицер дивизиона по мобиле набирает командира гаубичного расчета, мол, буди своих. А сам обгрызенным карандашом на потертой карте ставит точку по генеральским координатам: «Эге», - чешет он репу, лезет в «последние звонки» на мобиле и перезванивает в Ростов. А далее – строго по тексту оригинала, чтобы можно было оценить всю мощь драматургии.

- Алло, товарищ командир! Так это же наши!

- Та тебе не насрать? Наши, не наши! Приказ есть - выполняй!

- Первая цель - это «Варяг»...

- Да мне по … кто! У тебя есть приказ! Выполнять!

- Да …! Мы же своих накроем!

- Слушай сюда! Они мясо! Они мясо, их не жалко! Или ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат! А наши, которые на «ленте», смогут полноценно зайти! Ты меня понял?

- Даа, но парней жалко.

- Жалко у пчелки, на укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем!

- Понял. Выполняю.

Чего ж тут непонятного. Тут тебе весь «клюквенный» набор псеводопатриотичных фильмов – от заградотрядов до особистов-людоедов. Сегодня, в общем-то, вся мощь западных медиа направлена на формирование информационного фона, на котором вина за любое обострение на донбасском фронте будет безапелляционно возложена на Россию. Аудитория уже подготовлена к этому. И свежая запись – очередное и не очень изысканное звено в этой цепочки. Что же случилось, где те актеры, что заманивали «33 богатырей» в Венесуэлу охранять нефтяные вышки? Расстреляны за провал? Я даже не говорю о том, что эти приказы отдаются «открытым текстом». Просто так не говорят живые люди – так читают по бумажке, написанной не очень умным человеком. Как говорит президент, «скучно, девочки».